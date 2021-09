Premier League: Cristiano Ronaldo strelil dva góly pri výhre Manchestru United

Anthony Martial dostal loptu do šestnástky, prihrával do lepšej pozície pre Ronalda. Pred ním odkopol Jamaal Lascelles.

Anthony Martial dostal loptu do šestnástky, prihrával do lepšej pozície pre Ronalda. Pred ním odkopol Jamaal Lascelles.

Newcastle United dal gól! Hostia sa dostali do nesformovanej defenzívy Manchestru United a vyrovnávajú. Allan Saint-Maximin posunul loptu okolo Varaneho do pokutového územia a JAVIER MANQUILLO prekonáva krajana de Geu krížnou strelou.

Manchester United - Newcastle United, ONLINE prenos z Premier League | Sportnet.sk Newcastle United dal gól! Hostia sa dostali do nesformovanej defenzívy Manchestru United a vyrovnávajú. Allan Saint-Maximin posunul loptu okolo Varaneho do pokutového územia a JAVIER MANQUILLO prekonáva krajana de Geu krížnou strelou.

Začiatok druhého polčasu je zatiaľ opatrný, ani jeden tím sa nechce dostať do pozície, kedy by hrozila chyba.

Začiatok druhého polčasu je zatiaľ opatrný, ani jeden tím sa nechce dostať do pozície, kedy by hrozila chyba.

Desať minút do konca riadneho hracieho času v prvom polčase. Uvidíme do prestávky nejaký presný zásah?

Desať minút do konca riadneho hracieho času v prvom polčase. Uvidíme do prestávky nejaký presný zásah?

Domáci vôbec nezvládli aut vedľa svojej šestnástky. Shaw hodil loptu do nej, lenže Bruno Fernandes si nedal pozor, využil to Joe Willock a z výbornej pozície minul bránku de Geu.

Manchester United - Newcastle United, ONLINE prenos z Premier League | Sportnet.sk Domáci vôbec nezvládli aut vedľa svojej šestnástky. Shaw hodil loptu do nej, lenže Bruno Fernandes si nedal pozor, využil to Joe Willock a z výbornej pozície minul bránku de Geu.

Desať minút zatiaľ má dobré tempo. Domáci sú podľa očakávania jasne aktívnejším tímom a chceli by ísť do rýchleho vedenia.

Desať minút zatiaľ má dobré tempo. Domáci sú podľa očakávania jasne aktívnejším tímom a chceli by ísť do rýchleho vedenia.

Znova bol v akcii Cristiano Ronaldo. Tentoraz vošiel zľava do šestnástky a ľavačkou zakončil z uhlu okolo Manquilla do bočnej siete.

Znova bol v akcii Cristiano Ronaldo. Tentoraz vošiel zľava do šestnástky a ľavačkou zakončil z uhlu okolo Manquilla do bočnej siete.

Joelinton sa síce zľava dostal aj so šťastím do pokutového územia, zakončenie mu absolútne nevyšlo. David de Gea bude rozohrávať päťku.

Joelinton sa síce zľava dostal aj so šťastím do pokutového územia, zakončenie mu absolútne nevyšlo. David de Gea bude rozohrávať päťku.

Úvodné zostavy: Manchester United: de Gea – Wan-Bissaka, Varane, Maguire (C), Shaw – P. Pogba, N. Matić – M. Greenwood, B. Fernandes, Sancho – Ronaldo. Náhradníci: Heaton – Lindelöf, Bailly, Dalot, Mata, Lingard, Fred, van de Beek, Martial. Newcastle United: Woodman – Manquillo, Hayden, Clark, Lascelles (C), Ritchie – Willock, S. Longstaff, Almirón – Joelinton, Saint-Maximin. Náhradníci: Darlow – Schär, Lewis, Krafth, F. Fernández, Hendrick, Jacob Murphy, Gayle.

Úvodné zostavy: Manchester United: de Gea – Wan-Bissaka, Varane, Maguire (C), Shaw – P. Pogba, N. Matić – M. Greenwood, B. Fernandes, Sancho – Ronaldo. Náhradníci: Heaton – Lindelöf, Bailly, Dalot, Mata, Lingard, Fred, van de Beek, Martial. Newcastle United: Woodman – Manquillo, Hayden, Clark, Lascelles (C), Ritchie – Willock, S. Longstaff, Almirón – Joelinton, Saint-Maximin. Náhradníci: Darlow – Schär, Lewis, Krafth, F. Fernández, Hendrick, Jacob Murphy, Gayle.