Real už podobný debakel dostal. Hráči boli ako vystrašené králiky

Tréner Carlo Ancelotti bezprostredne po zápase nevedel vysvetliť príčiny neúspechu, športovo však uznal, že do finále postúpil lepší tím.

V semifinálovej odvete podľahli domácemu Manchestru City hladko 0:4 a po remíze 1:1 v prvom dueli sa so súťažou rozlúčili.

Ancelotti prekonal legendu

"Snažím sa zanalyzovať, čo sa nám prihodilo, no nedáva mi to zmysel. Je to prehra, ktorá bolí. Také niečo sa však vo futbale stáva," hodnotil zápas Ancelotti.