Prosím, v zjazde ma nenasledujte. Neskúšajte to, vravel súperom

BRATISLAVA. Mechanici tímu Cannondale naňho spomínajú ako na „Matejpediu“. Vraj bol hlavička. Najmä na technické veci.

Bol šikovný. Sám hľadal riešenia a možné vylepšenia na bicykli.

Matej Mohorič vlani zaskočil mnohých súperov svojim triumfom na klasike Miláno – San Remo. Dosiahol ju štýlom, aký málokto čakal.

On však mal všetko do detailov premyslené. Nebolo to dielo náhody. Všetky okolnosti sa snažil naplánovať a pripraviť.