Všetko bolo pripravené. Covid opäť pripravil Košice o majstrovstvá Európy

Výkonný výbor Európskej federácie malého futbalu (EMF) sa po preskúmaní súčasnej situácie v Európe a na Slovensku a na základe diskusií s miestnymi zdravotníckymi orgánmi rozhodol spolu s organizačným výborom ME preložiť šampionát na budúci rok.

Jeho dejiskom zostanú Košice. Turnaj sa mal uskutočniť od 30. októbra do 6. novembra v Steel aréne.

Žijeme však v dobe, kedy sa dá ťažko predpovedať, čo bude o týždeň, a môžeme len predpokladať, čo bude o necelých šesť týždňov, kedy mali začať ME s 24 krajinami od Slovenska, cez Srbsko, Anglicko až po Rusko, Kazachstan či Turecko," vysvetľuje Králik.

"Posledné týždne sme dôkladne sledovali situáciu a možný vývoj. Niekoľkokrát sme preberali možné scenáre a alternatívy aj so zástupcami mesta Košice, boli sme v kontakte s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, generálnym partnerom Niké a najmä Európskou federáciou v malom futbale.

Organizácia veľkých podujatí so zahraničnou účasťou nie je v dnešnej dobe jednoduchá.

"Pandemická situácia sa zhoršuje každým dňom nielen v Košiciach, ale aj v ostatných krajinách a nechceli sme sa dostať do bodu, kedy by šampionát nebolo možné ani len zorganizovať, alebo, hoci by bola organizácia možná, tak s alternatívnym či obmedzeným počtom tímov či hráčov. Nakoniec sme sa teda spoločne zhodli, že posun šampionátu je najprijateľnejšou alternatívou."