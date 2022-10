Magic Johnson chce opäť investovať do športu. Má záujem o podiel v tíme NFL

LAS VEGAS. Bývalý americký basketbalista Magic Johnson by sa chcel stať spolumajiteľom tímu zámorskej ligy amerického futbalu (NFL) Las Vegas Raiders.

Ikona klubu NBA Los Angeles Lakers pripravuje s konzorciom investorov ponuku, ktorá by navýšila hodnotu Raiders na rekordnú sumu 6,5 miliardy dolárov.

Pre trojnásobného MVP finále NBA Johnsona by to nebola prvá investícia do športu.

Šesťdesiattriročný bývalý skvelý stredný rozohrávač pôsobí aj v spoločnosti Guggenheim, ktorá v roku 2012 prevzala za 2 miliardy bejzbalistov Los Angeles Dodgers a má aj menšinový podiel v jeho bývalom klube Lakers.