Ronaldo vylepšil strelecký rekord. Výkon hodný kapitána, vraví Martínez

BUDAPEŠŤ. Cristiano Ronaldo po dvoch sobotných góloch do siete Arménska pomohol v utorok ďalším presným zásahom k obratu portugalských futbalistov na ihrisku Maďarska a s národným tímom oslávil v Budapešti triumf 3:2.
Úradujúci víťazi Ligy národov vďaka nemu vedú po dvoch zápasoch s plným počtom bodov F-skupinu európskej kvalifikácie MS 2026. Na druhé miesto sa posunulo Arménsko, ktoré zdolalo Írsko 2:1.
Cristiano Ronaldo v 58. minúte premenil pokutový kop, predchádzala mu ruka Loica Nega v pokutovom území, ktorú mu nastrelil práve päťnásobný držiteľ Zlatej lopty.
Kanonier hostí svojím gólom zavŕšil obrat z 0:1 na 2:1 z pohľadu Portugalska. Bol to jeho 39. presný zásah v kvalifikácii MS, čím vyrovnal historický rekord v podaní Guatemalčana Carlosa Ruiza.
Namotivovaní domáci hráči v 84. minúte vyrovnali, keď sa druhýkrát v zápase presadil hlavou Barnabás Varga, ale z cenného bodu sa napokon netešili. Favorit hneď vzápätí odpovedal zásluhou Joaa Cancela a strhol víťazstvo na svoju stranu.
Vylepšil svoj rekord
„Vedeli sme, že to bude zložitý zápas. Urobili sme chyby a umožnili domácim rýchle prechody do útoku,“ komentoval duel Bernardo Silva, ktorý v 36. minúte vyrovnal na priebežných 1:1.
„Je vždy náročné nájsť rovnováhu, je to zrejme najťažšia vec vo futbale, najmä proti tímom, ktoré bránia v takom hlbokom bloku. Najdôležitejší je však zisk šiestich bodov, urobili sme obrovský krok smerom k zaisteniu si miestenky na majstrovstvá sveta,“ citovala agentúra AFP krídelníka Manchestru City.
Ronaldo vylepšil svoj strelecký rekord na medzinárodnej scéne, keď dal už 141. gól v 223. zápase v národnom tíme. Môže sa stať prvým hráčom v histórii, ktorý sa predstaví na šiestich záverečných turnajoch MS.
„Má príkladný prístup a správanie. Nezvýrazňujem len individuálne výkony, ale aj fakt, že Cristiano strelil tri góly v dvoch zápasoch za národné mužstvo. To je výkon hodný kapitána tímu,“ vyjadril sa tréner Roberto Martinez na adresu 40-ročného kanoniera saudskoarabského Al-Nassr a k zápasu dodal:
„Ťažko sa vyhráva, keď dovolíte súperovi streliť dva góly. Páčili sa mi náš prístup a koncentrácia. Potrebovali sme len získať kontrolu nad stretnutím a doviesť ho tam, kam potrebujeme. Bol to perfektný zápas, v ktorom sme mohli ukázať zlepšenie.“
Maďari majú iba bod
Maďari, ktorí sa naposledy predstavili na MS v roku 1986 a v 15-ich vzájomných dueloch nikdy Portugalsko nezdolali, cítili po zápase sklamanie. Po dvoch súbojoch v skupine majú na konte bod za úvodnú remízu s Írskom (2:2).
„Musíte si s pokorou priznať, že keď hráte proti jednému z najsilnejších tímov sveta a Portugalsko je spolu so Španielskom najsilnejšie v Európe, tak je prehra nevyhnutná, aj keď je trpká. Je frustrujúce prehrať takýmto spôsobom gólom v záverečných minútach.
Bránili sme, ako sme mali, ale nikdy sme sa nevzdali snahy útočiť. Tretí gól padol po strate lopty, ktorej sa dalo vyhnúť, v takýchto situáciách by sme nemali riskovať.
Dúfam, že sa z tejto chyby poučíme a neutrpíme ju znova,“ povedal podľa MTI taliansky tréner Maďarska Marco Rossi, ktorý v deň zápasu oslávil 61. narodeniny.