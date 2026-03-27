Krutý koniec sezóny. Po páde na domácom finále čaká elitnú lyžiarku šesť týždňov o barlách

Finále sezóny pred domácim publikom malo byť pre Kajsu Vickhoffovú Lieovú bodkou za vydareným ročníkom.
Namiesto toho sa zmenilo na jeden z ťažších momentov jej kariéry. V Kvitfjelli síce ešte v tréningoch ukazovala rýchlosť, ktorá ju zdobila počas celej zimy, no v pretekoch sa jej výkon rozpadol.
V zjazde skončila mimo elitnej desiatky a super-G pre ňu skončilo predčasne po páde, ktorý napokon znamenal aj nečakanú operáciu.
Najskôr si myslela, že nejde o nič vážne. Až podrobné vyšetrenia odhalili skutočný rozsah poškodenia.
„Som zničená z toho, že moje posledné preteky Svetového pohára v super-G sa skončili operáciou. Snažila som sa prejsť ďalšou bránkou, moja vonkajšia lyža sa pošmykla a vnútorná strana kolena sa mi silno vykrútila,“ opísala kritický moment na sociálnych sieťach.
Lekári následne zistili, že sa jej z kolena odtrhla veľká časť chrupavky, čo si vyžiadalo okamžitý chirurgický zákrok. Operácia dopadla úspešne, no lyžiarku čaká niekoľkotýždňová rekonvalescencia.
„Podarilo sa im ten kus znovu pripevniť, takže ma teraz čaká šesť týždňov o barlách. Snažím sa to prijať a pozerať sa dopredu, ale nie som veľmi šťastná, keď nemôžem byť aktívna a pohybovať sa,“ priznala otvorene.
Bronzová medailistka z posledných majstrovstiev sveta má za sebou napriek nešťastnému záveru kvalitnú sezónu. Absolvovala dvadsať pretekov SP, v zjazde získala jedno druhé miesto a v super-G pridala druhú aj tretiu priečku.
Na olympijských hrách si pripísala premiéru, pričom najlepší výsledok dosiahla práve v super-G, kde skončila piata.