ONLINE: Zjazd žien v Zauchensee dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v rakúskom stredisku Zauchensee pretekmi zjazdu žien.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazd žien (Zauchensee 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
10.01.2026 o 11:30
Zjazd žien, Zauchensee
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov alpského lyžovania pri textovom prenose zo zjazdu žien v rakúskom stredisku Zauchensee.
Pre lyžiarky ide o štvrtý zjazd sezóny. Zatiaľ poznáme tri rôzne víťazky – Lindsey Vonnovú, Emmu Aicherovú a Corneliu Huetterovú. Víťazstvo z minulého roka obhajuje Sofia Goggiová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:30.