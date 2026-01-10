ONLINE: Zjazd žien v Zauchensee dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Sportnet|10. jan 2026 o 08:30
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zjazdu žien v rakúskom stredisku Zauchensee.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v rakúskom stredisku Zauchensee pretekmi zjazdu žien.

Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Zjazd žien (Zauchensee 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
10.01.2026 o 11:30
Zjazd žien, Zauchensee
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov alpského lyžovania pri textovom prenose zo zjazdu žien v rakúskom stredisku Zauchensee.
Pre lyžiarky ide o štvrtý zjazd sezóny. Zatiaľ poznáme tri rôzne víťazky – Lindsey Vonnovú, Emmu Aicherovú a Corneliu Huetterovú. Víťazstvo z minulého roka obhajuje Sofia Goggiová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:30.

dnes 08:30
