Zrušený super-G zo Zauchensee nahradia. Pôjde sa po ZOH v Andorre

Zjazdárky vrátane Ester Ledeckej neprídu o superobrovský slalom Svetového pohára, ktorý sa kvôli prívalom snehu v Zauchensee nepodarilo v nedeľu usporiadať.
Preteky v parádnej disciplíne českej olympijskej šampiónky sa uskutočnia po olympijských hrách na konci februára v Soldeu. O preložení super-G do Andorry informovala medzinárodná federácia FIS.
Program Svetového pohára v Soldeu sa tak rozšíri. Podľa nového kalendára budú 25. a 26. februára vyhradené na tréningy zjazdu. V piatok 27. februára sa pôjde zjazd, cez víkend prídu na rad dva superobrie slalomy.