Zrušený super-G zo Zauchensee nahradia. Pôjde sa po ZOH v Andorre

Lyžiarka (ilustračná fotografia)
Lyžiarka (ilustračná fotografia) (Autor: X/NeveItalia)
ČTK|13. jan 2026 o 15:12
ShareTweet0

Program Svetového pohára v Soldeu sa tak rozšíri.

Zjazdárky vrátane Ester Ledeckej neprídu o superobrovský slalom Svetového pohára, ktorý sa kvôli prívalom snehu v Zauchensee nepodarilo v nedeľu usporiadať.

Preteky v parádnej disciplíne českej olympijskej šampiónky sa uskutočnia po olympijských hrách na konci februára v Soldeu. O preložení super-G do Andorry informovala medzinárodná federácia FIS.

Program Svetového pohára v Soldeu sa tak rozšíri. Podľa nového kalendára budú 25. a 26. februára vyhradené na tréningy zjazdu. V piatok 27. februára sa pôjde zjazd, cez víkend prídu na rad dva superobrie slalomy.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Nočný slalom vo Flachau, ilustračná fotografia.
Nočný slalom vo Flachau, ilustračná fotografia.
Flachau dostane nový náboj. Okrem nočného slalomu sa pôjde aj obrák
dnes 16:49
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Zrušený super-G zo Zauchensee nahradia. Pôjde sa po ZOH v Andorre