Shiffrinová sa opäť musí zmieriť s vysokým číslom. Štartovať bude aj Slovenka

Mikaela Shiffrinová (Autor: TASR/AP)
Sportnet|6. dec 2025 o 08:25
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v Tremblant.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 má v sobotu v kanadskom stredisku Tremblant na programe tretí obrovský slalom žien.

Na štart sa postaví päťdesiat pretekárok, vrátane líderky celkového poradia Mikaely Shiffrinovej a taktiež slovenskej lyžiarky Rebeky Jančovej.

Prvé kolo sa začne o 17:00 h, preteky otvorí rovnako ako v predchádzajúcom obrovskom slalome Švédka Sara Hectorová, ktorá by pri žrebe vytiahla číslo 1.

Hneď za ňou sa s dvojkou vydá na trať Američanka Paula Moltzanová, trojku bude mať Chorvátka Zrinka Ljutičová.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Víťazstvo z posledného "obráku" v Copper Mountain bude obhajovať Novozélanďanka Alice Robinsonová, ktorá bude štartovať šiesta.

V elitnej pätnástke bude opäť chýbať Mikaela Shiffrinová. Líderka priebežného poradia Svetového pohára síce dominuje v slalome, no v disciplíne s väčšími oblúkmi sa jej až tak nedarí. Na kanadskom svahu sa dostane na trať ako šestnásta.

Druhýkrát v sezóne bude mať zastúpenie aj Slovensko, s číslom 46 bude štartovať Rebeka Jančová. Zvolenská rodáčka sa predstavila aj v otváracích pretekoch sezóny v rakúskom Söldene.

Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v kanadskom stredisku Tremblant.

Štartová čísla - obrovský slalom žien v Tremblante

Číslo

Meno

Krajina

1

Sara Hectorová

Švédsko

2

Paula Moltzanová

USA

3

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

4

Julia Scheibová

Rakúsko

5

Alice Robinsonová

Nový Zéland

6

Lara Colturiová

Albánsko

7

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

8

Camille Rastová

Švajčiarsko

9

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

10

Maryna Gasienicová-Danielová

Poľsko

11

Mina Fuerst Holtmannová

Nórsko

12

Valerie Grenierová

Kanada

13

Britt Richardsonová

Kanada

14

Lena Dürrová

Nemecko

15

Nina O'Brienová

USA

16

Mikaela Shiffrinová

USA

46

Rebeka Jančová

Slovensko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

dnes 08:25
