Shiffrinová sa opäť musí zmieriť s vysokým číslom. Štartovať bude aj Slovenka

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 má v sobotu v kanadskom stredisku Tremblant na programe tretí obrovský slalom žien.
Na štart sa postaví päťdesiat pretekárok, vrátane líderky celkového poradia Mikaely Shiffrinovej a taktiež slovenskej lyžiarky Rebeky Jančovej.
Prvé kolo sa začne o 17:00 h, preteky otvorí rovnako ako v predchádzajúcom obrovskom slalome Švédka Sara Hectorová, ktorá by pri žrebe vytiahla číslo 1.
Hneď za ňou sa s dvojkou vydá na trať Američanka Paula Moltzanová, trojku bude mať Chorvátka Zrinka Ljutičová.
Víťazstvo z posledného "obráku" v Copper Mountain bude obhajovať Novozélanďanka Alice Robinsonová, ktorá bude štartovať šiesta.
V elitnej pätnástke bude opäť chýbať Mikaela Shiffrinová. Líderka priebežného poradia Svetového pohára síce dominuje v slalome, no v disciplíne s väčšími oblúkmi sa jej až tak nedarí. Na kanadskom svahu sa dostane na trať ako šestnásta.
Druhýkrát v sezóne bude mať zastúpenie aj Slovensko, s číslom 46 bude štartovať Rebeka Jančová. Zvolenská rodáčka sa predstavila aj v otváracích pretekoch sezóny v rakúskom Söldene.
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v kanadskom stredisku Tremblant.
Štartová čísla - obrovský slalom žien v Tremblante
Číslo
Meno
Krajina
1
Sara Hectorová
Švédsko
2
Paula Moltzanová
USA
3
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
4
Julia Scheibová
Rakúsko
5
Alice Robinsonová
Nový Zéland
6
Lara Colturiová
Albánsko
7
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
8
Camille Rastová
Švajčiarsko
9
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
10
Maryna Gasienicová-Danielová
Poľsko
11
Mina Fuerst Holtmannová
Nórsko
12
Valerie Grenierová
Kanada
13
Britt Richardsonová
Kanada
14
Lena Dürrová
Nemecko
15
Nina O'Brienová
USA
16
Mikaela Shiffrinová
USA
46
Rebeka Jančová
Slovensko