Shiffrinová si v nedeľu na štarte polepší. Slovenka dostala rovnaké číslo

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 má v nedeľu v kanadskom stredisku Tremblant na programe ďalší obrovský slalom žien.
Na štart sa postaví rovnako ako v sobotu päťdesiat pretekárok, vrátane najväčších favoritiek či slovenskej lyžiarky Rebeky Jančovej.
Prvé kolo sa tentokrát začne o hodinu skôr, preteky otvorí o 16:00 h Nórka Thea Louise Stejrnesundová, ktorej žreb doprial najvýhodnejšie štartové číslo 1.
Hneď za ňou sa s dvojkou vydá na trať Američanka Paula Moltzanová, trojku bude mať sobotňajšia víťazka Novozélanďanka Alice Robinsonová.
V elitnej pätnástke už nebude chýbať Mikaela Shiffrinová. Líderka priebežného poradia Svetového pohára sa v nedeľnom obrovskom slalome dostane na trať ako deviata v poradí.
Slovensko bude mať opäť zastúpenie v podobe Rebeky Jančovej, ktorá rovnako ako v sobotu vyštartuje s číslom 46.
Pozrite si štartové čísla nedeľného obrovského slalomu žien v kanadskom stredisku Tremblant.
Štartová čísla - obrovský slalom žien v Tremblante
Číslo
Meno
Krajina
1
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
2
Paula Moltzanová
USA
3
Alice Robinsonová
Nový Zéland
4
Julia Scheibová
Rakúsko
5
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
6
Lara Colturiová
Albánsko
7
Sara Hectorová
Švédsko
8
Valerie Grenierová
Kanada
9
Mikaela Shiffrinová
USA
10
Nina O'Brienová
USA
11
Maryna Gasienicová-Danielová
Poľsko
12
Britt Richardsonová
Kanada
13
Camille Rastová
Švajčiarsko
14
Lena Dürrová
Nemecko
15
Mina Fuerst Holtmannová
Nórsko
46
Rebeka Jančová
Slovensko