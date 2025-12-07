Shiffrinová si v nedeľu na štarte polepší. Slovenka dostala rovnaké číslo

Mikaela Shiffrinová
Mikaela Shiffrinová (Autor: TASR/AP)
Sportnet|7. dec 2025 o 12:33
Pozrite si štartové čísla nedeľného obrovského slalomu žien v Tremblant.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 má v nedeľu v kanadskom stredisku Tremblant na programe ďalší obrovský slalom žien.

Na štart sa postaví rovnako ako v sobotu päťdesiat pretekárok, vrátane najväčších favoritiek či slovenskej lyžiarky Rebeky Jančovej.

Prvé kolo sa tentokrát začne o hodinu skôr, preteky otvorí o 16:00 h Nórka Thea Louise Stejrnesundová, ktorej žreb doprial najvýhodnejšie štartové číslo 1.

Hneď za ňou sa s dvojkou vydá na trať Američanka Paula Moltzanová, trojku bude mať sobotňajšia víťazka Novozélanďanka Alice Robinsonová.

V elitnej pätnástke už nebude chýbať Mikaela Shiffrinová. Líderka priebežného poradia Svetového pohára sa v nedeľnom obrovskom slalome dostane na trať ako deviata v poradí.

Slovensko bude mať opäť zastúpenie v podobe Rebeky Jančovej, ktorá rovnako ako v sobotu vyštartuje s číslom 46.

Pozrite si štartové čísla nedeľného obrovského slalomu žien v kanadskom stredisku Tremblant.

Štartová čísla - obrovský slalom žien v Tremblante

Číslo

Meno

Krajina

1

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

2

Paula Moltzanová

USA

3

Alice Robinsonová

Nový Zéland

4

Julia Scheibová

Rakúsko

5

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

6

Lara Colturiová

Albánsko

7

Sara Hectorová

Švédsko

8

Valerie Grenierová

Kanada

9

Mikaela Shiffrinová

USA

10

Nina O'Brienová

USA

11

Maryna Gasienicová-Danielová

Poľsko

12

Britt Richardsonová

Kanada

13

Camille Rastová

Švajčiarsko

14

Lena Dürrová

Nemecko

15

Mina Fuerst Holtmannová

Nórsko

46

Rebeka Jančová

Slovensko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien v Tremblant dnes, Svetový pohár LIVE (nedeľa)
dnes 13:00
