Naposledy skončila tesne za pódiom. Uspeje tentokrát Vonnová aj v super-G?

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje vo francúzskom Val D`Isere rýchlostnými disciplínami žien. V nedeľu sa uskutoční super-G.
Američanka Lindsey Vonnová sa bude snažiť dosiahnuť prvé pódium v tejto sezóne v disciplíne.
V úvodných pretekoch super-G skončila tesne za najlepšími na štvrtom mieste.
Američanka vo francúzskom stredisku vystúpila už na pódium, keď v sobotňajšom zjazde skončila na treťom mieste. Do pretekov vyštartuje s číslom 13.
V nedeľu sa na trať vo francúzskom stredisku postaví ako prvá Američanka Keely Cashmanová, ktorú bude následovať s číslom 2 Rakúšanka Christina Agerová.
Tretia v poradí odštartuje talianska lyžiarka Laura Pirovanová.
Víťazka prvého superobrovského slalomu sezóny, Novozélanďanka Alice Robinsonová, odštartuje zo 7. miesta.
Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - super-G žien vo Val D`Isere
Číslo
Meno
Krajina
1
Keely Cashmanová
USA
2
Christina Agerová
Rakúsko
3
Laura Pirovanová
Taliansko
4
Ilka Štuhecová
Slovinsko
5
Roberta Melesiová
Taliansko
6
Sofia Goggiová
Taliansko
7
Alice Robinsonová
Nový Zéland
8
Elena Curtoniová
Taliansko
9
Ester Ledecká
Česko
10
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
11
Ariane Raedlerová
Rakúsko
12
Cornelia Hütterová
Rakúsko
13
Lindsey Vonnová
USA
14
Emma Aicherová
Nemecko
15
Romane Miradoliová
Taliansko