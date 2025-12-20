Naposledy skončila tesne za pódiom. Uspeje tentokrát Vonnová aj v super-G?

Lindsey Vonnová.
Lindsey Vonnová. (Autor: TASR/AP)
20. dec 2025
Pozrite si štartové čísla nedeľňajšeho super-G žien v stredisku Val d`Isere.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje vo francúzskom Val D`Isere rýchlostnými disciplínami žien. V nedeľu sa uskutoční super-G.

Američanka Lindsey Vonnová sa bude snažiť dosiahnuť prvé pódium v tejto sezóne v disciplíne.

V úvodných pretekoch super-G skončila tesne za najlepšími na štvrtom mieste.

Američanka vo francúzskom stredisku vystúpila už na pódium, keď v sobotňajšom zjazde skončila na treťom mieste. Do pretekov vyštartuje s číslom 13.

V nedeľu sa na trať vo francúzskom stredisku postaví ako prvá Američanka Keely Cashmanová, ktorú bude následovať s číslom 2 Rakúšanka Christina Agerová.

Tretia v poradí odštartuje talianska lyžiarka Laura Pirovanová.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Víťazka prvého superobrovského slalomu sezóny, Novozélanďanka Alice Robinsonová, odštartuje zo 7. miesta.

Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - super-G žien vo Val D`Isere

Číslo

Meno

Krajina

1

Keely Cashmanová

USA

2

Christina Agerová

Rakúsko

3

Laura Pirovanová

Taliansko

4

Ilka Štuhecová

Slovinsko

5

Roberta Melesiová

Taliansko

6

Sofia Goggiová

Taliansko

7

Alice Robinsonová

Nový Zéland

8

Elena Curtoniová

Taliansko

9

Ester Ledecká

Česko

10

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

11

Ariane Raedlerová

Rakúsko

12

Cornelia Hütterová

Rakúsko

13

Lindsey Vonnová

USA

14

Emma Aicherová

Nemecko

15

Romane Miradoliová

Taliansko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

dnes 22:10
