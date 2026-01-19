Lyžiarky idú očakávané preteky. Shiffrinová má výhodné číslo, nechýba Slovenka

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien má v utorok na programe preteky, ktoré možno považovať za najočakávanejšie v doterajšom priebehu sezóny.
Obrovský slalom v talianskom Kronplatzi bude pútať pozornosť z viacerých dôvodov, pričom k tým hlavným patrí návrat Talianky Federicy Brignoneovej.
Víťazka SP a najlepšia žena v obrovskom slalome z minulej sezóny, sa zranila vlani v apríli počas národného šampionátu a odvtedy nesúťažila.
Pred domácimi olympijskými hrami v Cortine chce otestovať svoju formu a na trať sa vydá s číslom 13, tesne po svojej krajanke Sofii Goggiovej.
Už dva roky čaká na pódium z obrovského slalomu Mikaela Shiffrinová a v Taliansku bude mať dobrú šancu ukončiť túto sériu. Z druhej nasadenej skupiny (od 7. do 15. miesta, pozn.) má najvýhodnejšie číslo sedem.
Takisto budú fanúšikovia zvedaví na ďalšiu jazdu Julie Scheibovej, ktorá vedie poradie disciplíny. Jednou z jej hlavných súperiek je Alice Robinsonová, pričom práve tieto dve lyžiarky preteky otvoria.
Šiestykrát v sezóne bude mať vo Svetovom pohári zastúpenie aj Slovensko. Pri svojom celkovo 14. štarte v elitnom seriáli zabojuje o premiérové body Rebeka Jančová, ktorá nechýba v nominácia SR na olympijské hry.
Priamy prenos z obrovského slalomu v Kronplatzi odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 2, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - obrovský slalom žien v Kronplatzi
Číslo
Meno
Krajina
1
Alice Robinsonová
Nový Zéland
2
Julia Scheibová
Rakúsko
3
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
4
Sara Hectorová
Švédsko
5
Paula Moltzanová
USA
6
Camille Rastová
Švajčiarsko
7
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
8
Mikaela Shiffrinová
USA
9
Lara Colturiová
Albánsko
10
Valérie Grenierová
Kanada
11
Lena Dürrová
Nemecko
12
Sofia Goggiová
Taliansko
13
Federica Brignoneová
Taliansko
14
Nina O'Brienová
USA
15
Maryna Gasienicová-Danielová
Poľsko
55
Rebeka Jančová
Slovensko