Lyžiarky idú očakávané preteky. Shiffrinová má výhodné číslo, nechýba Slovenka

Na snímke je americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová.
Na snímke je americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|19. jan 2026 o 20:52
ShareTweet0

Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v talianskom stredisku Kronplatz.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien má v utorok na programe preteky, ktoré možno považovať za najočakávanejšie v doterajšom priebehu sezóny.

Obrovský slalom v talianskom Kronplatzi bude pútať pozornosť z viacerých dôvodov, pričom k tým hlavným patrí návrat Talianky Federicy Brignoneovej.

Víťazka SP a najlepšia žena v obrovskom slalome z minulej sezóny, sa zranila vlani v apríli počas národného šampionátu a odvtedy nesúťažila.

Pred domácimi olympijskými hrami v Cortine chce otestovať svoju formu a na trať sa vydá s číslom 13, tesne po svojej krajanke Sofii Goggiovej.

Už dva roky čaká na pódium z obrovského slalomu Mikaela Shiffrinová a v Taliansku bude mať dobrú šancu ukončiť túto sériu. Z druhej nasadenej skupiny (od 7. do 15. miesta, pozn.) má najvýhodnejšie číslo sedem.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Takisto budú fanúšikovia zvedaví na ďalšiu jazdu Julie Scheibovej, ktorá vedie poradie disciplíny. Jednou z jej hlavných súperiek je Alice Robinsonová, pričom práve tieto dve lyžiarky preteky otvoria.

Šiestykrát v sezóne bude mať vo Svetovom pohári zastúpenie aj Slovensko. Pri svojom celkovo 14. štarte v elitnom seriáli zabojuje o premiérové body Rebeka Jančová, ktorá nechýba v nominácia SR na olympijské hry.

Priamy prenos z obrovského slalomu v Kronplatzi odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 2, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - obrovský slalom žien v Kronplatzi

Číslo

Meno

Krajina

1

Alice Robinsonová

Nový Zéland

2

Julia Scheibová

Rakúsko

3

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

4

Sara Hectorová

Švédsko

5

Paula Moltzanová

USA

6

Camille Rastová

Švajčiarsko

7

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

8

Mikaela Shiffrinová

USA

9

Lara Colturiová

Albánsko

10

Valérie Grenierová

Kanada

11

Lena Dürrová

Nemecko

12

Sofia Goggiová

Taliansko

13

Federica Brignoneová

Taliansko

14

Nina O'Brienová

USA

15

Maryna Gasienicová-Danielová

Poľsko

55

Rebeka Jančová

Slovensko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Na snímke je americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová.
Na snímke je americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová.
Lyžiarky idú očakávané preteky. Shiffrinová má výhodné číslo, nechýba Slovenka
dnes 20:52
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Lyžiarky idú očakávané preteky. Shiffrinová má výhodné číslo, nechýba Slovenka