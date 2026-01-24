ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár LIVE (Špindlerov Mlyn)

Sportnet|24. jan 2026 o 07:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola obrovského slalomu žien v českom stredisku Špindlerov Mlyn.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v českom stredisku Špindlerov Mlyn. Na programe je obrovský slalom žien, prvé kolo sa začne o 10:00 h.

Preteky odštartuje so štartovým číslom 1 Novozélanďanka Alice Robinsonová, štartovať bude aj Slovenka Rebeka Jančová s číslom 50.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

24.01.2026 o 10:00
Obrovský slalom žien, 1. kolo, Špindlerův Mlýn
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je český Špindlerův Mlýn.

Predošlý obrovský slalom vyhrala Julia Scheibová pred Camille Rastovou a Sarou Hectorovou. Obrovský slalom sa v Špindlerovom Mlýně naposledy išiel v roku 2019 a vyhrala ho naša Petra Vlhová, ktorá toto víťazstvo, ale samozrejme z pochopiteľných dôvodov dnes neobháji.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.

