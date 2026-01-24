Obrovský slalom v Česku sľubuje drámu. O pódium bude bojovať aj Shiffrinová

Mikaela Shiffrinová v 1. kole obrovského slalomu v Špindlerovom Mlyne.
Mikaela Shiffrinová v 1. kole obrovského slalomu v Špindlerovom Mlyne. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|24. jan 2026 o 10:53 (aktualizované 24. jan 2026 o 11:38)
Najrýchlejšie lyžiarky delia len dve stotinky.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Špindlerov Mlyn

1. kolo obrovského slalomu žien:

1.

Sara Hectorová

Švédsko

1:11,63 min

2.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+ 0,02 s

3.

Julia Scheibová

Rakúsko

+ 0,26 s

4.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 0,43 s

5.

Paula Moltzanová

USA

+ 0,53 s

6.

Maryna Gasienicová Danielová

Poľsko

+ 1,36 s

38.

Rebeka Jančová

Slovensko

+ 4,35 s

Švédska lyžiarka Sara Hectorová bola po prvom kole obrovského slalomu Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne na čele poradia s časom 1:11,63 min.

S odstupom len dvoch stotín sekundy klasifikovali na druhej pozícii Švajčiarku Camille Rastovú a tretia bola líderka priebežného poradia tejto disciplíny Julia Scheibová z Rakúska (+0,26 s).

O pódium bude bojovať aj Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá stratila 0,43 s a patrilo jej štvrté miesto.

Do jednej sekundy sa dostala po prvej 30-tke lyžiarok ešte jej krajanka Paula Moltzanová (+0,53).

Slovenka Rebeka Jančová počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom Mlyne
Mikaela Shiffrinová v obrovskom slalome v Špindlerovom Mlyne
Sara Hectorová v obrovskom slalome v Špindlerovom Mlyne
Lara Della Meaová v obrovskom slalome v Špindlerovom Mlyne
Jediná slovenská zástupkyňa na trati Rebeka Jančová nepostúpila do druhého kola, so stratou 4,35 sekundy sa umiestnila na 38. mieste.

Jančová mala výbornú prvú polovicu svojej jazdy, na priebežných medzičasoch mala dokonca na dosah účasť v druhom kole, ale v dolnej časti prišla séria chýb. Na postup jej napokon chýbala jedna sekunda a tri stotiny.﻿

„Začalo to celkom fajn. Hore som mala trochu malé zaváhanie, ale hneď som sa chytila naspäť a pokračovala som v dosť dobrom rytme. Celkom dobre som prešla do strmej časti, ale následne škoda, pretože ku koncu strmej časti, keď sa prichádza na záverečnú rovinku a treba zobrať čo najväčšiu rýchlosť, tak som tam zostala dosť neskoro.

Nečakala som to, trochu ma to prekvapilo, že sa to dosť točilo do roviny. Už som to chcela púšťať, ale zrazu bola brána dosť vedľa mňa a potom som išla dosť neskoro. Do záverečnej rovinky som vchádzala pomaly, čo ma mrzí, pretože si myslím, že to bola veľmi dobrá jazda. Škoda chýb,“ povedala Jančová v televíznom rozhovore pre JOJ Šport.

Druhé kolo bude na programe o 13:30 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

