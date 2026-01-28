Schladming má nového krála. Kristoffersen dosiahol pod hviezdami rekordný triumf

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Schladming
1.+2. kolo slalomu mužov:
1.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
1:53,80 min
2.
Alte Lie McGrath
Nórsko
+0,34 s
3.
Clement Noel
Francúzsko
+0,54 s
Henrik Kristoffersen vyhral prestížny nočný slalom Svetového pohára v Schladmingu. Nórsky lyžiar dosiahol v rakúskom stredisku rekordné piate víťazstvo
Pre Kristoffersena to bola prvá výhra v sezóne po troch tretích miestach.
Tridsaťjedenročný Nór porazil o 34 stotín sekundy krajana Atleho Lieho McGratha, s ktorým si oproti prvému kolu vymenil miesto.
Najrýchlejšia druhá jazda vyniesla z ôsmej pozície až na stupne víťazov Francúza Clémenta Noëla, ktorý bude vo februári v Bormiu obhajovať olympijské zlato.
Štvornásobný najlepší slalomár sezóny Kristoffersen sa dočkal prvého víťazstva od vlaňajšieho marca. Zapísal 34. triumf v kariére, dvanásť rokov po premiérovej výhre práve na zjazdovke Planai v Schladmingu.
VIDEO: Víťazná jazda Kristoffersena
„Toto je môj domov!“ kričal víťaz po pretekoch do televíznej kamery.
Druhé miesto vynieslo McGratha do vedenia hodnotenia slalomu, pred dnes štvrtým Lucasom Pinheirom Braathenom z Brazílie však vedie iba o bod.
Poslednými mužským pretekmi pred olympijskými hrami bude nedeľňajší zjazd v Crans Montane.