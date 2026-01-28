Schladming má nového krála. Kristoffersen dosiahol pod hviezdami rekordný triumf

Nór Henrik Kristoffersen sa teší v cieli z triumfu v nočnom slalome v Schladmingu
Fotogaléria (14)
Nór Henrik Kristoffersen sa teší v cieli z triumfu v nočnom slalome v Schladmingu (Autor: TASR/AP)
Sportnet, ČTK|28. jan 2026 o 21:53
Nór vyhral prestížny slalom piatykrát v histórii.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Schladming

1.+2. kolo slalomu mužov:

1.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

1:53,80 min

2.

Alte Lie McGrath

Nórsko

+0,34 s

3.

Clement Noel

Francúzsko

+0,54 s

Henrik Kristoffersen vyhral prestížny nočný slalom Svetového pohára v Schladmingu. Nórsky lyžiar dosiahol v rakúskom stredisku rekordné piate víťazstvo

Pre Kristoffersena to bola prvá výhra v sezóne po troch tretích miestach.

Tridsaťjedenročný Nór porazil o 34 stotín sekundy krajana Atleho Lieho McGratha, s ktorým si oproti prvému kolu vymenil miesto.

Najrýchlejšia druhá jazda vyniesla z ôsmej pozície až na stupne víťazov Francúza Clémenta Noëla, ktorý bude vo februári v Bormiu obhajovať olympijské zlato.

Štvornásobný najlepší slalomár sezóny Kristoffersen sa dočkal prvého víťazstva od vlaňajšieho marca. Zapísal 34. triumf v kariére, dvanásť rokov po premiérovej výhre práve na zjazdovke Planai v Schladmingu.

VIDEO: Víťazná jazda Kristoffersena

„Toto je môj domov!“ kričal víťaz po pretekoch do televíznej kamery.

Druhé miesto vynieslo McGratha do vedenia hodnotenia slalomu, pred dnes štvrtým Lucasom Pinheirom Braathenom z Brazílie však vedie iba o bod.

Poslednými mužským pretekmi pred olympijskými hrami bude nedeľňajší zjazd v Crans Montane.

Fotogaléria: Slalom mužov v Schladmingu 2026
14 fotografií
Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen v cieli 2. kola nočného slalomu Svetového pohára alpských lyžiarov v Schladmingu Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen v cieli 2. kola nočného slalomu Svetového pohára alpských lyžiarov v SchladminguClement Noel oslavuje v cieliTimon Haugan v cieli slalomuDomáci Rakúšan Fabio Gstrein sa teší v cieli 2. kola nočného slalomu Svetového pohára alpských lyžiarov v SchladminguNef Tanguy v cieli slalomuAlex Vinatzer v cieli slalomuEirik Hystad Solberg v cieli slalomuSamuel Kolega počas slalomu v SchladminguAtle Lie McGrath počas slalomu v Schladmingu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

