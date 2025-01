Plakal od štastia. Nór zvíťazil v emotívnom slalome po takmer troch rokoch

Nóri ovládli pódium v SP druhýkrát v sezóne, dokázali to už v októbrovom obrovskom slalome v Söldene.

"Veľa to pre mňa znamená. Sú to skoro tri roky, čo som naposledy zvíťazil. Tvrdo som odvtedy makal, no viackrát mi triumf utiekol medzi prstami, čo ma frustrovalo. Neprestal som si však veriť a podarilo sa mi uspieť tu, možno pred najlepším publikom vôbec," tešil sa 24-ročný lyžiar, ktorému gratulovali aj jeho krajania.

Obaja už v tejto sezóne spoznali chuť úspechu. Haugan vyhral slalom v Alta Badii a vo Wengene sa na 2. priečku posunul z desiatej po 1. kole.

Víťaz slalomu vo Val-d'Isere Kristoffersen si o jednu pozíciu pohoršil, no upevnil si červený dres pre lídra disciplíny a celkovo je druhý za suverénnym Švajčiarom Marcom Odermattom.