Žampa dosiahol najlepší výsledok sezóny. V Schladmingu porazil slávne meno

Slovák Andreas Žampa sa teší v cieli 2. kola nočného obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarov v rakúskom Schladmingu
Fotogaléria (17)
Slovák Andreas Žampa sa teší v cieli 2. kola nočného obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarov v rakúskom Schladmingu (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|27. jan 2026 o 21:56
Obrovský slalom vyhral Švajčiar Meillard.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Schladming

1.+2. kolo obrovského slalomu mužov:

1.

Loic Meillard

Švajčiarsko

2:14,38 min

2.

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

+0,73 s

3.

Alban Elezi Cannaferina

Francúzsko

+0,90 s

24.

Andreas Žampa

Slovensko

+5,41 s

Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa stal víťazom nočného obrovského slalomu Svetového pohára v Schladmingu.

V rakúskom stredisku triumfoval s výrazným náskokom 73 stotín pred brazílskym reprezentantom Lucasom Pinheirom Braathenom, tretí skončil mladý Francúz Alban Elezi Cannaferina, ktorý sa tešil z prvého pódiového umiestenia v kariére (+0,90).

Slovenský reprezentant Andreas Žampa dosiahol najlepší výsledok v sezóne, keď obsadil 24. miesto (+5,41). Jeho brat Adam nedokončil prvé kolo.

Po 1. kole sa usadil na čele Nór jazdiaci v brazílskych farbách Pinheiro Braathen, ktorý viedol s náskokom 6 stotín pred Meillardom.

V 2. kole však Švajčiar svojho súpera jasne prevýšil a slávil deviate víťazstvo v kariére vo SP, z toho šieste v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.

Fotogaléria: Obrovský slalom mužov v Schladmingu 2026
Loic Meillard oslavuje víťazstvo
Francúz Alban Elezi Cannaferina sa teší v cieli 2. kola nočného obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarov v rakúskom Schladmingu
„Som spokojný, takéto podmienky mi vyhovujú. Na zľadovatelej trati sa mi jazdí najlepšie,“ povedal pre ORF 29-ročný Meillard po svojom druhom triumfe v sezóne.

„Obrák“ v Schladmingu vyhral druhýkrát, prvenstvo v tomto stredisku slávil aj pred tromi rokmi.

Najlepšiu druhú jazdu predviedol 22-ročný Elezi Cannaferina, ktorý sa vďaka nej vyšvihol z ôsmej pozície po 1. kole až na pódium.

Líder celkového poradia i priebežného hodnotenia disciplíny Marco Odermatt zo Švajčiarska sa na zjazdovke Planai nevyhol v oboch kolách chybám a skončil na štvrtom mieste s mankom 1,26 s na víťaza.

Andreas sa naladil na ZOH sezónnym maximom

Andreas Žampa predviedol v úvodnom kole so štartovým číslom 47 plynulú jazdu, darilo sa mu presne časovať oblúky a s miernym zaváhaním si poradil aj s kritickým miestom v dolnej časti na zlome svahu.

Napokon sa tesne zmestil do najlepšej tridsiatky a druhýkrát v sezóne sa tak prebojoval do 2. kola, keď zaznamenal 29. čas (+2,96). Postúpil ako posledný spoločne s Alexisom Pinturaultom, ktorý dosiahol identický čas.

V 2. kole štartoval Andreas Žampa ako druhý v poradí a využil neporušenú trať. Išiel razantnejšie ako legendárny Francúz, dolu ešte zrýchlil a dostal sa o 22 stotín do vedenia.

Jeho čas prekonal až Jonas Stockinger z Nemecka, 26. po 1. kole. Napokon sa slovenský reprezentant v porovnaní s prvou jazdou zlepšil o päť priečok, a dosiahol najlepšie umiestnenie v sezóne. Za 24. miesto získal sedem bodov.

Pridal ich k trom, ktoré vybojoval v ľadovcovej ouvertúre v Söldene (28.). Dobre sa tak naladil pred ZOH 2026, kde bude jediný slovenský mužský zástupca v alpskom lyžovaní.

Jeho brat Adam Žampa s číslom 61 vypadol v 1. kole približne v polovici trati po tom, čo skĺzol na vnútornej lyži. Do najbližšej brány sa ešte vtesnal, ale do ďalšej sa už nezmestil a svoju jazdu nedokončil.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

