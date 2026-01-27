ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov v Schladmingu dnes, Svetový pohár LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Schladming nočným obrovským slalomom. Druhé kole sa začne o 20:45.
Po prvom kole sa usadil na čele brazílsky reprezentant Lucas Pinheiro Braathen.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 2. kolo (Schladming, muži, 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
27.01.2026 o 20:45
Obrovský slalom mužov, 2. kolo, Schladming
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Schladming.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 20:45.