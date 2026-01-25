Líder slalomu má v Kitzbüheli dlhoročnú smolu. Opäť vypadol už v prvom kole

Atle Lie McGrath
Atle Lie McGrath (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|25. jan 2026 o 11:41
Najrýchlejší bol Švajčiar Meillard.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kitzbühel

1. kolo slalomu mužov:

1.

Loic Meillard

Švajčiarsko

50,97 s

2.

Eduard Hallberg

Fínsko

+0,35 s

3.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+0,47 s

Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard bol najrýchlejší v prvom kole slalomu Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli.

O 35 stotín predstihol Fína Eduarda Hallberga, tretí bol Nór Henrik Kristoffersen so stratou 0,47 sekundy. Prvé kolo nedokončil líder disciplíny, Nór Atle Lie McGrath.

Meillard zaznamenal čas 50,97 sekundy a v tejto sezóne vyhral úvodné kolo premiérovo lyžiar so štartovým číslom jeden.

Okrem Hallberga a Kristoffersena sa do sekundy zaňho zmestilo ďalších šesť lyžiarov.

McGrath stratil rovnováhu pri prechode do strminy, pád ustál, no preteky sa preňho skončili. Piatykrát za sebou nedokončil slalom v Kitzbüheli, z toho štvrtý raz vypadol v úvodnom kole.

V disciplíne vedie o 21 bodov pred Lucasom Pinheirom Braathenom a o líderstvo tak pravdepodobne príde. Brazíliu reprezentujúci Nór Braathen obsadil v prvom kole jedenáste miesto.

Druhé kolo bolo na programe o 13.30 h, v pretekoch nebolo slovenské zastúpenie.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

dnes 12:00
