ONLINE: 1. kolo slalomu mužov dnes, Svetový pohár LIVE (Kitzbühel)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračoval v rakúskom stredisku Kitzbühel. Na programe je slalom mužov, prvé kolo sa začne o 10:30.
ONLINE PRENOS: Slalom - 1. kolo (Kitzbühel, muži, 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
25.01.2026 o 10:30
Slalom mužov, 1. kolo, Kitzbühel
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Loïc Meillard (SUI)
2. Paco Rassat (FRA)
3. Henrik Kristoffersen (NOR)
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
5. Clément Noël (FRA)
6. Atle Lie McGrath (NOR)
7. Timon Haugan (NOR)
8. Eduard Hallberg (FIN)
9. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
10. Armand Marchant (BEL)
11. Linus Strasser (GER)
12. Fabio Gstrein (AUT)
13. Tanguy Nef (SUI)
14. Steven Amiez (FRA)
15. Manuel Feller (AUT)
16. Marco Schwarz (AUT)
17. Alex Vinatzer (ITA)
18. Michael Matt (AUT)
19. Dave Ryding (GBR)
20. Albert Popov (BUL)
21. Samuel Kolega (CRO)
22. Daniel Yule (SUI)
23. Dominik Raschner (AUT)
24. Laurie Taylor (GBR)
25. Filip Zubčić (CRO)
26. Tommaso Sala (ITA)
27. Eirik Hystad Solberg (NOR)
28. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
29. Johannes Strolz (AUT)
30. Kristoffer Jakobsen (SWE)
31. Benjamin Ritchie (USA)
32. Istok Rodeš (CRO)
33. Billy Major (GBR)
34. Ramon Zenhäusern (SUI)
35. Sebastian Holzmann (GER)
36. Adrian Pertl (AUT)
37. Marc Rochat (SUI)
38. Joaquim Salarich (ESP)
39. Tobias Kastlunger (ITA)
40. Sam Maes (BEL)
41. Luca Aerni (SUI)
42. Hans Grahl-Madsen (NOR)
43. Antoine Azzolin (FRA)
44. Joshua Sturm (AUT)
45. Matthias Iten (SUI)
46. Hugo Desgrippes (FRA)
47. Auguste Aulnette (FRA)
48. Simon Rüland (AUT)
49. Jett Seymour (USA)
50. Matej Vidović (CRO)
51. Theodor Brækken (NOR)
52. Fabian Ax Swartz (SWE)
53. Matteo Canins (ITA)
54. Cooper Puckett (USA)
55. Gustav Wissting (SWE)
56. Jesper Pohjolainen (FIN)
57. William Hansson (SWE)
58. Juan Del Campo (ESP)
59. Anton Tremmel (GER)
60. Tommaso Saccardi (ITA)
61. Širo Aihara (JPN)
62. Luca Carrick-Smith (GBR)
63. Erik Read (CAN)
64. Richard Leitgeb (HUN)
65. Tormis Laine (EST)
66. Peder Lunder (NOR)
67. Corrado Barbera (ITA)
68. Sandro Simonet (SUI)
69. Simon Jefimov (RUS)
Poradie disciplíny
1. Atle Lie McGrath (NOR) 372 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 351 b
3. Clément Noël (FRA) 343 b
4. Paco Rassat (FRA) 340 b
5. Timon Haugan (NOR) 330 b
6. Henrik Kristoffersen (NOR) 247 b
7. Eduard Hallberg (FIN) 234 b
8. Loïc Meillard (SUI) 232 b
9. Armand Marchant (BEL) 167 b
10. Steven Amiez (FRA) 154 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1285 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 618 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 578 b
4. Franjo von Allmen (SUI) 524 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 516 b
6. Loïc Meillard (SUI) 503 b
7. Timon Haugan (NOR) 495 b
8. Marco Schwarz (AUT) 472 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 456 b
10. Vincent Kriechmayr (AUT) 441 b
...
142. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Kitzbühel.
Predošlý slalom ovládol Atle Lie McGrath pred Lucasom Pinheirom Braathenom a Henrikom Kristoffersenom. Víťazstvo z minuloročných pretekov tu bude obhajovať Clement Noel.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:30.