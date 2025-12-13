VIDEO: Rakúšan predčil všetkých aj Odermatta. Andreas Žampa prišiel v závere o postup

Slovenský reprezentant Andreas Žampa počas obrovského slalomu vo Val d'Isere.
Slovenský reprezentant Andreas Žampa počas obrovského slalomu vo Val d'Isere.
Sportnet, TASR|13. dec 2025 o 09:56
Na štart obrovského slalomu bol aj slovenský lyžiar.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu vo Val d'Isere:

1.

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

1:01,15 min

2.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,28 s

3.

Timon Haugan

Nórsko

+ 0,33 s

4.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

+ 0,46 s

5.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+ 0,57 s

6.

Alex Vinatzer

Taliansko

+ 0,73 s

33.

Andreas Žampa

Slovensko

+ 2,30 s

Rakúsky lyžiar Stefan Brennsteiner viedol po 1. kole sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo francúzskom Val d'Isere.

Jeden z dvoch lídrov disciplíny po úvodných troch pretekoch sezóny predstihol dvojicu Nórov, druhého Henrika Kristoffersena o 28 stotín sekundy a tretieho Timona Haugana o 33 stotín. 

Druhý muž v červenom drese a vedúci muž celkového poradia SP Švajčiar Marco Odermatt bol na 4. priečke s mankom 46 stotín.

VIDEO: Andreas Žampa hodnotí preteky

Slovenský reprezentant Andreas Žampa bol na štarte s číslom 44 a obsadil 33. miesto so stratou +2,30 na lídra. Od postupu do 2. kola ho delilo 13 stotín sekundy.

Rakúšan Stefan Brennsteiner počas prvého kola obrovského slalomu vo Val d'Isere.
