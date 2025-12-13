VIDEO: Rakúšan predčil všetkých aj Odermatta. Andreas Žampa prišiel v závere o postup

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu vo Val d'Isere:
1.
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
1:01,15 min
2.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,28 s
3.
Timon Haugan
Nórsko
+ 0,33 s
4.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,46 s
5.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+ 0,57 s
6.
Alex Vinatzer
Taliansko
+ 0,73 s
33.
Andreas Žampa
Slovensko
+ 2,30 s
Rakúsky lyžiar Stefan Brennsteiner viedol po 1. kole sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo francúzskom Val d'Isere.
Jeden z dvoch lídrov disciplíny po úvodných troch pretekoch sezóny predstihol dvojicu Nórov, druhého Henrika Kristoffersena o 28 stotín sekundy a tretieho Timona Haugana o 33 stotín.
Druhý muž v červenom drese a vedúci muž celkového poradia SP Švajčiar Marco Odermatt bol na 4. priečke s mankom 46 stotín.
VIDEO: Andreas Žampa hodnotí preteky
Slovenský reprezentant Andreas Žampa bol na štarte s číslom 44 a obsadil 33. miesto so stratou +2,30 na lídra. Od postupu do 2. kola ho delilo 13 stotín sekundy.