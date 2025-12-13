ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu mužov dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo francúzskom stredisku Val d'Isere. Na programe je obrovský slalom mužov.
Na štart sa postaví aj slovenský reprezentant Andreas Žampa, ktorý má číslo 44.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom mužov - 1. kolo (Val d'Isere 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
13.12.2025 o 09:30
Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Val d'Isere
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z 1. kola obrovského slaloma mužov z francúzskeho Val d'Isere.
Na programe je štvrtý obrovský slalom sezóny a víťazstvo z Beaver Creek obhajuje už dvojnásobný víťaz obrovského slalomu z tejto sezóny Marco Odermatt.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:30.