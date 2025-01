Verí, že sa jej tam podarí dostať. Vonnová by chcela ukončiť kariéru na ZOH 2026

"Bolo by to skvelé zakončiť to takto raz a navždy. Neviem, či sa mi podarí ísť na ďalšie olympijské hry. Musím pokračovať vo svojej robote. Bolo by to vzrušujúce a skvelé, keby sa takýmto spôsobom uzatvorila druhá kapitola mojej kariéry.