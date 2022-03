Dosiahla viacero úspechov. Vlhová: Najlepšia sezóna v kariére

Malý glóbus za triumf v disciplíne dostala ihneď po pretekoch a oslavy s ním si poriadne užila. Vlani jej totiž prišiel veľký glóbus za triumf v celkovom hodnotení SP poštou.

"Je to úplne iný pocit, lebo vlani mi prišiel mesiac a pol pretekoch a otvorila som si to z krabice. Dnes to bolo niečo iné a užila som si to najviac ako sa dalo."

Chce skompletizovať zlatú zbierku

O rok sa v strediskách Courchevel/Meribel uskutočnia majstrovstvá sveta, Vlhová by tu chcela skompletizovať zlatú slalomovú zbierku.

Titul svetovej šampiónky už má, ale získala ho v Are v roku 2019 v obrovskom slalome. "Mne sa to tu veľmi páči. Kopce sú dobré a aj organizačne to zvládajú.

Takže sú pripravení na MS a myslím si, že to bude fajn. Ja som pripravená na zisk titulu, ale sú veci, ktoré mi ešte chýbajú.

Potrebujem si oddýchnuť a potom budeme hovoriť o cieľoch na ďalšiu sezónu. Áno, zlato z MS zo slalomu mi ešte chýba a je ešte skoro o tom hovoriť," povedala Vlhová.