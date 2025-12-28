Tieto Vianoce dostali naše srdcia najkrajší darček. Majsterka sveta sa pochválila

Rakúšanka Stephanie Venierová počas svojej lyžiarskej kariéry.
Rakúšanka Stephanie Venierová počas svojej lyžiarskej kariéry. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. dec 2025 o 19:18
ShareTweet0

Ukončila kariéru v lete a v septembri sa vydala za krajana a takisto zjazdára Christiana Waldera.

Bývalá rakúska lyžiarka Stephanie Venierová sa stala mamičkou. Majsterka sveta v super-G sa svojím prvým potomkom pochválila na sociálnej sieti.

Tridsaťdvaročná Venierová ukončila kariéru v lete. V septembri sa vydala za krajana a takisto zjazdára Christiana Waldera, s ktorým v nedeľu zverejnili spoločný príspevok na Instagrame.

„Tieto Vianoce dostali naše srdcia ten najkrajší darček. Je to láska, akú sme nikdy predtým nepoznali,“ uviedla dvojica. Dieťa prišlo na svet 14. decembra.

Venierová sa ešte vo februári tešila zo zisku zlata a bronzu na MS v Saalbachu, pripomenula agentúra APA. Po triumfe v super-G obsadila spoločne s Katharinou Truppeovou tretiu priečku v tímovej kombinácii.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Rakúšanka Stephanie Venierová počas svojej lyžiarskej kariéry.
Rakúšanka Stephanie Venierová počas svojej lyžiarskej kariéry.
Tieto Vianoce dostali naše srdcia najkrajší darček. Majsterka sveta sa pochválila
dnes 19:18
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Tieto Vianoce dostali naše srdcia najkrajší darček. Majsterka sveta sa pochválila