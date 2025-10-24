Lyžiarska sezóna sa začína. Na štart obrovského slalomu sa postaví aj Slovenka

SÖLDEN. Nová sezóna v zjazdovom lyžovaní sa začína. Svetový pohár odštartuje podujatím v rakúskom stredisku Sölden, v sobotu je na programe obrovský slalom žien.
V piatok podvečer sa uskutočnilo tradičné žrebovanie štartových čísel. Preteky otvorí s jednotkou Nórka Thea Louise Stjernesundová.
Hneď za ňou sa dostane na trať Albánka Lara Colturiová, číslo 3 bude mať Chorvátka Zrinka Ljutičová.
Elitnú pätnástku uzavrie Kanaďanka Valerie Grenierová. Štartovať bude aj Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorej žreb určil číslo 20.
Preteky budú mať aj slovenské zastúpenie. Ako 67. v poradí sa vydá na zjazdovku v Söldene zvolenská rodáčka Rebeka Jančová.
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v rakúskom stredisku Sölden.
Štartová čísla obrovského slalomu žien v Söldene
Číslo
Meno
Krajina
1
Thea Louise Stjernesundová
Nórsko
2
Lara Colturiová
Albánsko
3
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
4
Paula Moltzanová
USA
5
Sara Hectorová
Švédsko
6
Lara Gutová-Behramiová
Švajčiarsko
7
Alice Robinsonová
Nový Zéland
8
Julia Scheibová
Rakúsko
9
A. J. Hurtová
USA
10
Camille Rastová
Švajčiarsko
11
Nina O’Brienová
USA
12
Maryna Gašienicová-Danielová
Poľsko
13
Neja Dvorníková
Slovinsko
14
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
15
Valerie Grenierová
Kanada
20
Mikaela Shiffrinová
USA
67
Rebeka Jančová
Slovensko