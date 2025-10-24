Lyžiarska sezóna sa začína. Na štart obrovského slalomu sa postaví aj Slovenka

Rebeka Jančová
Rebeka Jančová (Autor: TASR/AP)
Sportnet|24. okt 2025 o 20:04
ShareTweet0

Pozrite si štartové čísla pre obrovský slalom žien v Söldene.

SÖLDEN. Nová sezóna v zjazdovom lyžovaní sa začína. Svetový pohár odštartuje podujatím v rakúskom stredisku Sölden, v sobotu je na programe obrovský slalom žien.

V piatok podvečer sa uskutočnilo tradičné žrebovanie štartových čísel. Preteky otvorí s jednotkou Nórka Thea Louise Stjernesundová.

Hneď za ňou sa dostane na trať Albánka Lara Colturiová, číslo 3 bude mať Chorvátka Zrinka Ljutičová.

Elitnú pätnástku uzavrie Kanaďanka Valerie Grenierová. Štartovať bude aj Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorej žreb určil číslo 20.

Preteky budú mať aj slovenské zastúpenie. Ako 67. v poradí sa vydá na zjazdovku v Söldene zvolenská rodáčka Rebeka Jančová.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu žien v rakúskom stredisku Sölden.

Štartová čísla obrovského slalomu žien v Söldene

Číslo

Meno

Krajina

1

Thea Louise Stjernesundová

Nórsko

2

Lara Colturiová

Albánsko

3

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

4

Paula Moltzanová

USA

5

Sara Hectorová

Švédsko

6

Lara Gutová-Behramiová

Švajčiarsko

7

Alice Robinsonová 

Nový Zéland

8

Julia Scheibová

Rakúsko

9

A. J. Hurtová

USA

10

Camille Rastová

Švajčiarsko

11

Nina O’Brienová

USA

12

Maryna Gašienicová-Danielová

Poľsko

13

Neja Dvorníková 

Slovinsko

14

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

15

Valerie Grenierová

Kanada

20

Mikaela Shiffrinová

USA

67

Rebeka Jančová

Slovensko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Rebeka Jančová
Rebeka Jančová
Lyžiarska sezóna sa začína. Na štart obrovského slalomu sa postaví aj Slovenka
dnes 20:04
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Lyžiarska sezóna sa začína. Na štart obrovského slalomu sa postaví aj Slovenka