Vo Francúzsku len jeden zo Žampovcov. Štartovať bude v druhej polovici

Andreasa Žampu čaká v sobotu vo francúzskom stredisku Val d'Isere tretí obrovský slalom tejto sezóny Svetového pohára.
Andreas sa posnaží získať druhé body v sezóne, uspel hneď v úvodných pretekoch.
V sezónnej ouvertúre na ľadovci Rettenbach obsadil 28. miesto, za ktoré získal tri body a celkovo ôsmykrát v kariére bodoval v elitnom lyžiarskom seriáli.
Andreas pôjde na trať prvého kola, ktoré štartuje o 9.30 SEČ, ako 44. v poradí.
Obrovský slalom otvorí Thomas Thumlet, no hlavným favoritom bude opäť Marco Odermatt. Suverén predošlých sezón bude mať trojku.
Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu mužov v Copper Mountain.
Štartová listina - obrovský slalom vo Val d'Isere
Číslo
Meno
Krajina
1
Thomas Tumler
Švajčiarsko
2
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
3
Marco Odermatt
Švajčiarsko
4
Žan Kranjec
Slovinsko
5
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
6
Loic Meillard
Švajčiarsko
7
Henrik Kristoffersen
Nórsko
8
Atle Lie McGrath
Nórsko
9
Marco Schwarz
Rakúsko
10
Timon Haugan
Nórsko
11
Thibaut Favrot
Francúzsko
12
River Radamus
USA
13
Alex Vinatzer
Taliansko
14
Filip Zubčič
Chorvátsko
15
Luca De Aliprandini
Taliansko
44
Andreas Žampa
Slovensko