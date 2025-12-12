Vo Francúzsku len jeden zo Žampovcov. Štartovať bude v druhej polovici

Sportnet|12. dec 2025 o 22:35
Pozrite si štartové čísla pre obrovský slalom vo Val d'Isere.

Andreasa Žampu čaká v sobotu vo francúzskom stredisku Val d'Isere tretí obrovský slalom tejto sezóny Svetového pohára.

Andreas sa posnaží získať druhé body v sezóne, uspel hneď v úvodných pretekoch.

V sezónnej ouvertúre na ľadovci Rettenbach obsadil 28. miesto, za ktoré získal tri body a celkovo ôsmykrát v kariére bodoval v elitnom lyžiarskom seriáli.

Andreas pôjde na trať prvého kola, ktoré štartuje o 9.30 SEČ, ako 44. v poradí.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Obrovský slalom otvorí Thomas Thumlet, no hlavným favoritom bude opäť Marco Odermatt. Suverén predošlých sezón bude mať trojku.

Pozrite si štartové čísla obrovského slalomu mužov v Copper Mountain.

Štartová listina - obrovský slalom vo Val d'Isere

Číslo

Meno

Krajina

1

Thomas Tumler

Švajčiarsko

2

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

3

Marco Odermatt

Švajčiarsko

4

Žan Kranjec

Slovinsko

5

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

6

Loic Meillard

Švajčiarsko

7

Henrik Kristoffersen

Nórsko

8

Atle Lie McGrath

Nórsko

9

Marco Schwarz

Rakúsko

10

Timon Haugan

Nórsko

11

Thibaut Favrot

Francúzsko

12

River Radamus

USA

13

Alex Vinatzer

Taliansko

14

Filip Zubčič

Chorvátsko

15

Luca De Aliprandini

Taliansko

44

Andreas Žampa

Slovensko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

