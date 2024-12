Shiffrinová sa potrebuje vyhnúť komplikáciám. V tejto sezóne sa možno už nevráti

NEW YORK. Lyžiarka Mikaela Shiffrinová možno už nezasiahne do prebiehajúcej sezóny Svetového pohára, ak bude jej rekonvalescencia naďalej komplikovaná.

"Myslím si, že ak by všetko išlo podľa plánu, môj návrat v tejto sezóne by bol reálny. Závisí to len od toho, ako budem napredovať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.