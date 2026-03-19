Shiffrinovej dýcha na krk mladá súperka. Podľa expertky je veľký glóbus otázkou času

Sezóna 2014/2015 bola v ženskom zjazdovom lyžovaní dramatická do posledných pretekov. Až v obrovskom slalome v Méribeli predstihla Anna Fenningerová (dnes Veithová, pozn.) Tinu Mazeovú a ovládla Svetový pohár.
Svoj druhý veľký krištáľový glóbus získala Rakúšanka o 22 bodov, čo je odvtedy najmenší rozdiel medzi prvou a druhou pretekárkou celkového poradia.
Po vyše dekáde sa podobne napínavý súboj môže zopakovať, keďže Mikaela Shiffrinová našla vážnu súperku v podobe 23-ročnej Emmy Aicherovej.
"Je to naozaj vzrušujúci súboj," priznala Shiffrinová, ktorá šiestym celkovým prvenstvom môže vyrovnať rekord Annemarie Moserovej-Pröllovej.
Životné jazdy v Aare
Aicherová sa do boja o veľký glóbus definitívne zapojila v andorrskom Soldeu, kde potvrdila dobrú formu zo zimných olympijských hier v Cortine.
V rýchlostných disciplínach obsadila štvrté, prvé a druhé miesto, vďaka čomu stiahla zo 449-bodového manka na Shiffrinovú viac ako polovicu.
VIDEO: Dramatický súboj o veľký glóbus v sezóne 2014/2015
Následne sa jej však vo Val di Fassa nedarilo podľa predstáv (102 bodov v troch pretekoch, pozn.), čo zhoršilo jej pozíciu. Shiffrinová tak mohla v technických disciplínach v Aare zasadiť rozhodujúce údery.
S piatym miestom v obrovskom slalome a víťazstvom v slalome bola Američanka nepochybne spokojná, no Aicherová sa v týchto disciplínach vybičovala k doposiaľ životným výkonom.
Bola štvrtá a druhá, vďaka čomu vo Švédsku zaostala iba o 15 bodov a nedovolila Shiffrinovej pred finále SP odskočiť na vyšší rozdiel.
Pred poslednými štyrmi pretekmi (400 bodov) tak delí najlepšie lyžiarky tejto sezóny 140 bodov, čo je v prípade Nemky hrateľná situácia.
"Myslím si, že Mikaela cíti tlak a že jej Emma dýcha na krk," uviedla bývalá úspešná lyžiarka a dnes televízna expertka Viktoria Rebensburgová.
Vlani sa jej v Nórsku darilo
Aicherová ťaží zo svojej univerzálnosti a najmä na krátkych lyžiach má navrch oproti Shiffrinovej. V zjazde dokonca bojuje o malý glóbus, keď na prekvapivú líderku Lauru Pirovanovú stráca 28 bodov.
Minulý rok obsadila v zjazdoch v Kvitfjelli prvé a druhé miesto a hoci nedokončila super-G, tento rok bude v Nórsku patriť k favoritkám.
Komentátor JOJ Športu Andrej Fuksa začiatkom marca odhadoval, že po poslednom zjazde a super-G sezóny bude nielen všetko v boji o veľký glóbus otvorené, ale že na "pole position" bude Aicherová.
K tomu by potrebovala získať aspoň 141 bodov za predpokladu, že Shiffrinová nebude bodovať v super-G, keďže zjazd nejazdí. Navyše, v rámci finálového podujatia SP neboduje 30, ale iba 15 najlepších.
Záleží tak najmä na Nemke, ako budú karty rozdané pred záverečným slalomom a obrovským slalomom, ktoré 24. a 25. marca v Hafjelli uzavrú sezónu.
"Dohnať 140 bodov v štyroch zostávajúcich pretekoch bude veľmi ťažké. Sústredím sa iba na moje lyžovanie a uvidíme, ako to napokon dopadne.
Myslím si, že môžem byť spokojná s tým, ako som počas celej sezóny lyžovala vo všetkých disciplínach," uviedla pre Eurosport.
Program finále SP v zjazdovom lyžovaní žien
- 21. marec - zjazd v Kvitfjelli
- 22. marec - super-G v Kvitfjelli
- 24. marec - slalom v Hafjelli
- 25. marec - obrovský slalom v Hafjelli
Shiffrinová bojuje za tím
Motivácia nechýba ani 31-ročnej rodáčke z Vailu, pre ktorú by prvenstvo vo Svetovom pohári bolo rovnako cenné ako zlatá olympijská medaila v slalome.
"Budem bojovať ďalej za svoj tím, trénerov a za všetkých, ktorí mi v tejto sezóne, ale aj v uplynulých troch rokoch, keď som bojovala s viacerými zraneniami, pomáhali," uviedla Mikaela Shiffrinová.
Zároveň vyzdvihla výkony svojej súperky, ktorá podľa nej jazdí úžasne a zaslúžene bojuje o celkový triumf vo Svetovom pohári. Nemecko naň čaká už pätnásť rokov, od tesného víťazstva Marie Rieschovej.
"Emma je mladá, lyžuje s ľahkosťou a má trochu iný štýl, čím mi pripomína seba. Má nesmierny cit pre lyže a sneh. Vie, kedy je potrebné zatlačiť, kedy môže lyže opäť pustiť alebo ich nechať kĺzať.
Univerzálok ako ona je málo a aj preto je podľa mňa otázkou času, kedy vyhrá celkové poradie Svetového pohára," uviedla Rebensburgová.
Ak by sa jej to podarilo už v tejto sezóne, bolo by to prekvapenie. Pred sezónou sa totiž o Aicherovej ako kandidátke na veľký glóbus nehovorilo.
"Som rada, že po dlhšom čase je tu niekto, kto Shiffrinovej šliape na päty," povedala bývalá česká lyžiarka Šárka Strachová v štúdiu ČT Sport.
"Mám rád nečakané športové príbehy, a preto by som to doprial Emme. Pred sezónou o tom nikto nehovoril, bol by to ako blesk z jasného neba. Nemá čo stratiť, zatiaľ čo Mikaela áno," dodal Andrej Fuksa.