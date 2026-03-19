Shiffrinovej dýcha na krk mladá súperka. Podľa expertky je veľký glóbus otázkou času

Mikaela Shiffrinová (vpravo) a Emma Aicherová na pódiu po slalome v Aare 2026. (Autor: TASR/AP)
Miroslav Kováčik|19. mar 2026 o 12:10
Emma Aicherová je objavom tejto lyžiarskej sezóny.

Sezóna 2014/2015 bola v ženskom zjazdovom lyžovaní dramatická do posledných pretekov. Až v obrovskom slalome v Méribeli predstihla Anna Fenningerová (dnes Veithová, pozn.) Tinu Mazeovú a ovládla Svetový pohár.

Svoj druhý veľký krištáľový glóbus získala Rakúšanka o 22 bodov, čo je odvtedy najmenší rozdiel medzi prvou a druhou pretekárkou celkového poradia.

Po vyše dekáde sa podobne napínavý súboj môže zopakovať, keďže Mikaela Shiffrinová našla vážnu súperku v podobe 23-ročnej Emmy Aicherovej. 

"Je to naozaj vzrušujúci súboj," priznala Shiffrinová, ktorá šiestym celkovým prvenstvom môže vyrovnať rekord Annemarie Moserovej-Pröllovej.

Životné jazdy v Aare

Aicherová sa do boja o veľký glóbus definitívne zapojila v andorrskom Soldeu, kde potvrdila dobrú formu zo zimných olympijských hier v Cortine. 

V rýchlostných disciplínach obsadila štvrté, prvé a druhé miesto, vďaka čomu stiahla zo 449-bodového manka na Shiffrinovú viac ako polovicu.

VIDEO: Dramatický súboj o veľký glóbus v sezóne 2014/2015

Následne sa jej však vo Val di Fassa nedarilo podľa predstáv (102 bodov v troch pretekoch, pozn.), čo zhoršilo jej pozíciu. Shiffrinová tak mohla v technických disciplínach v Aare zasadiť rozhodujúce údery. 

S piatym miestom v obrovskom slalome a víťazstvom v slalome bola Američanka nepochybne spokojná, no Aicherová sa v týchto disciplínach vybičovala k doposiaľ životným výkonom.  

Bola štvrtá a druhá, vďaka čomu vo Švédsku zaostala iba o 15 bodov a nedovolila Shiffrinovej pred finále SP odskočiť na vyšší rozdiel. 

Pred poslednými štyrmi pretekmi (400 bodov) tak delí najlepšie lyžiarky tejto sezóny 140 bodov, čo je v prípade Nemky hrateľná situácia. 

"Myslím si, že Mikaela cíti tlak a že jej Emma dýcha na krk," uviedla bývalá úspešná lyžiarka a dnes televízna expertka Viktoria Rebensburgová.

Vlani sa jej v Nórsku darilo

Aicherová ťaží zo svojej univerzálnosti a najmä na krátkych lyžiach má navrch oproti Shiffrinovej. V zjazde dokonca bojuje o malý glóbus, keď na prekvapivú líderku Lauru Pirovanovú stráca 28 bodov. 

Minulý rok obsadila v zjazdoch v Kvitfjelli prvé a druhé miesto a hoci nedokončila super-G, tento rok bude v Nórsku patriť k favoritkám. 

Komentátor JOJ Športu Andrej Fuksa začiatkom marca odhadoval, že po poslednom zjazde a super-G sezóny bude nielen všetko v boji o veľký glóbus otvorené, ale že na "pole position" bude Aicherová.

K tomu by potrebovala získať aspoň 141 bodov za predpokladu, že Shiffrinová nebude bodovať v super-G, keďže zjazd nejazdí. Navyše, v rámci finálového podujatia SP neboduje 30, ale iba 15 najlepších. 

Záleží tak najmä na Nemke, ako budú karty rozdané pred záverečným slalomom a obrovským slalomom, ktoré 24. a 25. marca v Hafjelli uzavrú sezónu. 

"Dohnať 140 bodov v štyroch zostávajúcich pretekoch bude veľmi ťažké. Sústredím sa iba na moje lyžovanie a uvidíme, ako to napokon dopadne. 

Myslím si, že môžem byť spokojná s tým, ako som počas celej sezóny lyžovala vo všetkých disciplínach," uviedla pre Eurosport. 

Program finále SP v zjazdovom lyžovaní žien

  • 21. marec - zjazd v Kvitfjelli
  • 22. marec - super-G v Kvitfjelli
  • 24. marec - slalom v Hafjelli
  • 25. marec - obrovský slalom v Hafjelli

Shiffrinová bojuje za tím

Motivácia nechýba ani 31-ročnej rodáčke z Vailu, pre ktorú by prvenstvo vo Svetovom pohári bolo rovnako cenné ako zlatá olympijská medaila v slalome.

"Budem bojovať ďalej za svoj tím, trénerov a za všetkých, ktorí mi v tejto sezóne, ale aj v uplynulých troch rokoch, keď som bojovala s viacerými zraneniami, pomáhali," uviedla Mikaela Shiffrinová. 

Zároveň vyzdvihla výkony svojej súperky, ktorá podľa nej jazdí úžasne a zaslúžene bojuje o celkový triumf vo Svetovom pohári. Nemecko naň čaká už pätnásť rokov, od tesného víťazstva Marie Rieschovej.  

"Emma je mladá, lyžuje s ľahkosťou a má trochu iný štýl, čím mi pripomína seba. Má nesmierny cit pre lyže a sneh. Vie, kedy je potrebné zatlačiť, kedy môže lyže opäť pustiť alebo ich nechať kĺzať.

Univerzálok ako ona je málo a aj preto je podľa mňa otázkou času, kedy vyhrá celkové poradie Svetového pohára," uviedla Rebensburgová.

Ak by sa jej to podarilo už v tejto sezóne, bolo by to prekvapenie. Pred sezónou sa totiž o Aicherovej ako kandidátke na veľký glóbus nehovorilo. 

"Som rada, že po dlhšom čase je tu niekto, kto Shiffrinovej šliape na päty," povedala bývalá česká lyžiarka Šárka Strachová v štúdiu ČT Sport.

"Mám rád nečakané športové príbehy, a preto by som to doprial Emme. Pred sezónou o tom nikto nehovoril, bol by to ako blesk z jasného neba. Nemá čo stratiť, zatiaľ čo Mikaela áno," dodal Andrej Fuksa.

