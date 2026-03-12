Rexovú potešili fanúšikovia, prišiel aj starosta. Sú to blázniví ľudia, hovorí

Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová do svojej zbierky výsledkov na zimných paralympijských hrách (ZPH) 2026 pridala ďalšie štvrté miesto.
V obrovskom slalome vylepšila o jednu pozíciu svoje umiestnenie z prvého kola, hlavne sa však potešila z fanúšikovskej podpory na tribúnach.
Po rannej jazde bola na programe medzi kolami analýza, ktorá napokon priniesla zaujímavé rozuzlenie oproti prvotným pocitom.
„V prvom kole to bola taká dovolenková jazda. Teda nič, s čím sa chodí na paralympiádu. Nebola som nastavená tak, že som to šla len zísť, ale prejav bol taký, že to bola pekná a plynulá jazda. V druhom kole som mala už aj taký pocit, že už nestíham, čo je vlastne dobre,“ zhodnotila pre TASR Rexová dojmy zo štvrtkového obrovského slalomu.
V druhom kole išla slovenská reprezentantka oveľa sebavedomejšie, čo sa napokon podpísalo na tom, že hravo preskočila Američanku Meg Gustafsonovú.
VIDEO: Jazda Rexovej v 2. kole obrovského slalomu
„Trať v druhom kole mala niektoré rovnejšie pasáže, takže sa dalo viackrát zabaliť do 'vajca'. Paradoxne, mne viac vyhovujú točité trate, tak ako to bolo v prvom kole. Ukázalo sa, že som ako počasie, raz tak a raz tak. Štvrté miesto v obrovskom slalome je povzbudenie pred slalomom.
Teší ma, že sme sa zdravo športovo pobili s Američankou, že to nebolo len veľmi tesne, ale že to bolo viac. Druhá jazda bola lepšia. Keby bola druhá podobná ako prvá, tak by som bola veľmi nahnevaná. Takto odchádzam spokojne,“ uviedla 20-ročná Slovenka.
Na zjazdovke delle Tofane bolo oproti predošlým dňom oveľa viac vidieť slovenskú vlajku, držiteľku dvoch bronzových medailí zo ZPH 2026 prišla podporiť rodina a priatelia.
„Veľmi ma teší, že si našli čas v týchto náročných časoch, keď ľudia potrebujú byť stále v práci a voľno je veľmi vzácne. Teší ma, že ma prišli povzbudiť nielen rodičia, ale aj starosta Zohora. Je to super, sú to blázniví ľudia.
Verím, že sme im štvrtou priečkou spravili radosť. Nie je to medaila, nebudú kričať a nebude stúpať slovenská vlajka. Oni si však priniesli svoju, tak si myslím, že je všetko v poriadku,“ vyjadrila sa Rexová k podpore z tribún.
Navádzač Matúš Ďuriš tiež videl podobne obe jazdy v obrovskom slalome: „Čo sa týka celého dňa, tak to bolo asi okej. Prvá jazda nebola dobrá, ale druhá jazda bola super. Bavilo ma to, bolo to rýchle a jediné, čo sa zmenilo, boli aktívnejšie oblúky. To je základ lyžovania. Musíme byť aktívni.“
Sobota prinesie z pohľadu žien záverečnú disciplínu na ZPH 2026 - slalom. V nej by chceli Rexová s Ďurišom atakovať pódiové umiestnenie.
„Ide o našu najsilnejšiu disciplínu. Celkovo sme na zimné paralympijské hry išli s tým, že slalom musí vyjsť a ostatné disciplíny uvidíme. Chytila bronz v super-G a zjazde, takže dúfam, že sa niečo podarí aj v slalome. Máme na to a budeme šťastní, ak sa to podarí. Samozrejme, bol by som rád, keby aj druhý navádzač má medailu,“ doplnil navádzač Rexovej.
Slovenská paraalpská lyžiarka by chcela na záver účinkovania v Cortine rozšíriť zbierku cenných kovov a zároveň získať ďalšieho maskota.
„Myslím si, že slalom je asi moja najsilnejšia disciplína. Veľmi sa na tú sobotu teším. Keď sa odrazíme od slalomu v superkombinácii, tak záležať bude aj od toho, ako bude postavená trať. Kopec je však ľahký a nedá sa tam extra vymýšľať.
Nám by vyhovovala aj ťažšia trať, lebo sme trénovali aj ťažké slalomy. Veľmi sa teším a vydám zo seba všetko, lebo to budú aj posledné preteky sezóny. A zakončiť to cinkaním by bolo veľmi pekné,“ vyhlásila na záver Rexová.