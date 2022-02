Nezvládla som to, vravela Jančová. Teší sa však na svoje lepšie disciplíny

JEN-ČCHING. Mladá slovenská lyžiarka Rebeka Jančová netajila veľké sklamanie po svojom druhom vystúpení na zimnej olympiáde v Pekingu.

Po obráku nedokončila ani stredajší slalom, keď v hornej časti trate minula bránku.

"Vypadla som ešte v hornej časti za prvou rovinou. Nezvládla som to, boli tam trochu ryhy, bolo to ľadové, bola som tam neskoro a nestihla som ďalšiu bránku," vyznala sa so slzami v očiach.