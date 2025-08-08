Olympiáda ju už neláka. Elitná lyžiarka prekvapivo oznámila koniec kariéry

INNSBRUCK. Rakúska reprezentantka v alpskom lyžovaní Stephanie Venierová oznámila koniec kariéry.
Tridsaťjedenročná Tirolčanka ju ukončila na vrchole po zisku zlata a bronzu na majstrovstvách sveta v Saalbachu. Informovala o tom agentúra AFP.
Venierová oznámila svoje rozhodnutie vo veku 31 rokov. Vo februári v Saalbachu získala titul majsterky sveta v super-G, ale na webovej stránke Rakúskej lyžiarskej federácie uviedla, že „neochvejná vôľa potrebná pre elitný šport v posledných mesiacoch jednoducho nebola v takej miere, v akej by som ju očakávala“.
Počas svojej 13-ročnej kariéry vo Svetovom pohári si táto špecialistka na rýchlostné disciplíny pripísala tri víťazstvá a 12 ďalších umiestnení na stupňoch víťazov.
Na MS v roku 2017 získala striebro v zjazde v St. Moritzi vo Švajčiarsku a bronz v tímovej kombinácii.
„Splnila som si viac než len svoj najväčší sen o zisku medaily na domácich majstrovstvách sveta v Saalbachu a to zlatou a bronzovou medailou.
Aj keď sa olympijské hry blížia, cítim, že je ten správny čas, aby som urobila čiaru za svojou pretekárskou kariérou. Ako sa hovorí, najlepší čas na odchod do dôchodku je na vrchole,“ uviedla Venierová.