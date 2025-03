ONLINE: Obrovský slalom mužov, Svetový pohár v lyžovaní LIVE (Hafjell, 1. kolo)

Za úspěšnou obhajobou velkého křišťálového glóbu suverénně mířía je dosti pravděpodobné, že si dnes trofej definitivně zajistí. Do konce sezony totiž zbývá posledních šest závodů (za vítězství 100 bodů), přičemž náskok na druhého Noračítá 570 bodů. Třetí příčku okupuje jiný Švýcar, ten je o dalších 170 bodů zpět. Velmi dobře si letos v rychlostních disciplínách počíná, který získal 143 bodů a v celkovém hodnocení se nachází v šesté desítce.1.Marco Odermatt (SUI) 1516 b2.Henrik Kristoffersen (NOR) 946 b3.Franjo von Allmen (SUI) 776 b4.Loïc Meillard (SUI) 731 b5.Timon Haugan (NOR) 626 b6.Atle Lie McGrath (NOR) 580 b7.Alexis Monney (SUI) 567 b8.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 554 b9.Dominik Paris (ITA) 524 b10.Stefan Rogentin (SUI) 505 b...