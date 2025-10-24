Shiffrinová sa teší na novú sezónu: Moje sebavedomie sa zlepšuje. Zjazdy zatiaľ vynechá

SÖLDEN. Američanka Mikaela Shiffrinová je po zranení opäť pripravená v plnej sile bojovať nielen o body do Svetového pohára, ale aj o cenné kovy na olympiáde.
V prestížnom seriáli síce vynechá rýchlostné disciplíny okrem super-G v St. Moritzi, ale celkovo sa cíti pohodlnejšie a má novú motiváciu.
O body do SP rozbehnú ženy svoje boje túto sobotu v obrovskom slalome v rakúskom Söldene. Favoritka na celkový triumf po dvoch ťažkých pádoch v uplynulých dvoch sezónach, z ktorých jeden viedol k boju s posttraumatickou stresovou poruchou, vstupuje do nadchádzajúcej olympijskej sezóny pozitívnejšie.
„Moje sebavedomie sa zlepšuje, celkovo sa cítim pohodlnejšie,“ povedala Shiffrinová pred týždňom v rozhovore pre agentúru AP.
Stále však nie je pripravená postaviť sa na štart zjazdu a pred olympijskými hrami v Cortine by mala túto disciplínu vynechať. Shiffrinová počas uplynulých týždňov trénovala aj super-G, ale potvrdila, že ani v tejto disciplíne nie je pripravená pretekať.
„Potrebujem viac tréningových dní na super-G, aby som sa cítila pohodlne na preteky.“ Avšak dodala, že jeden štart v tejto disciplíne plánuje a to v St. Moritzi vo Švajčiarsku 14. decembra.
Američanka nesúťažila v rýchlostných disciplínach odkedy si v januári 2024 poranila koleno pri páde v zjazde na olympijskej trati v Cortine d’Ampezzo. Jej posledný štart v super-G sa uskutočnil v decembri 2023, keď vo francúzskom Val d’Isere spadla.
Pri novembrovej nehode v obrovskom slalome na jej domácich pretekoch v Killingtone vo Vermonte však spadla a prepichla si bok a spôsobila si aj vážne poškodenie šikmých svalov v bruchu.
O dva mesiace neskôr sa vrátila na svahy, ale na zvyšok sezóny zúžila svoj program na svoje hlavné disciplíny slalom a obrovský slalom. Počas letných tréningových kempov v Argentíne kládla mimoriadny dôraz práve na „obrák“.
„Absolvovala som len tréningy, ale som s pokrokom veľmi spokojná. Cítim sa teraz oveľa silnejšia ako na konci sezóny.“
Tridsaťročná hviezda bielych svahov je aj 14 rokov po svojom debute v lyžovaní na najvyššej úrovni. Na konte má päť celkových triumfov vo SP, drží rekord v počte víťazstiev (101), má doma osem malých glóbusov za slalom a dve zlaté olympijské medaily.
Napriek tomu Američanka priznala, že je pred novou sezónou nervózna. „Stále cítim nervozitu. Som pred každou sezónou nervóznejšia, pretože viem, aké ťažké je byť úspešná. Ale mám pocit, že stále mám čo objavovať v lyžovaní, takže práve tam je moja motivácia.“