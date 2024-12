Návrat Slováka aj snaha Odermatta o míľnik. Čaká ho výzva tejto zimy, tvrdí novinár

Odermatt má v talianskom stredisku smolu. Vo všetkých piatich pretekoch skončil v top 7, trikrát vybojoval pódium, no víťazstvo mu tesne uniká.

"S výnimkou časti Ciaslat nemá zjazdovka z MS 1970 pasáž, v ktorej by Odermatt dokázal svojou brilantnou technikou urobiť rozdiel," tvrdí novinár.

Pôvodne svoj návrat do elitného seriálu plánoval už Beaver Creeku, ale pre zranenie členka sa nemohol do amerického strediska vrátiť.

Super-G vo Val Gardene bude zaujímavý aj zo slovenského pohľadu, keďže po viac ako šiestich rokoch sa vracia do Svetového pohára Matej Prieložný.

"Najmä pre Odermatta je to značná nevýhoda, keďže platí, že čím je zjazdovka viac ľadová, tým sa cíti pohodlnejšie," doplnil Perren.

Počas super-G v Santa Caterine spadol, no našťastie bez vážnych zranení. Bolo to iba týždeň pred jeho návratom do Svetového pohára.

"Keď som letel do ochranných sietí, tak mi preblesklo hlavou, aby som sa znova nezranil. Mal som natiahnuté triesla, brucho a tiež som sa buchol do hlavy. Našťastie som sa dal celkom rýchlo dokopy.

Išiel som pritom oveľa lepšie ako predtým vo FIS pretekoch. Na keby sa nehrá, ale keby som to prešiel čisto a nespadol, tak na základe medzičasov by som bol možno dvadsiaty," povedal Prieložný.