Vlhová kritizovala podmienky v Sestriere. Trať musí vydržať 60 pretekárov, vraví analytik

Novinka pre dôkladné preskúmanie podložky sa zatiaľ testuje. Benko prezradil, že pripravujú aj ďalší nový projekt: "My nevŕtame nič do tratí, ale robíme to pomocou nových senzorických systémov. Uplynulý víkend sa podložka testovala vo Val d'Isere.

Trať musí vydržať pre 60 pretekárov a podložka je preto viac ľadová. Pretekári sú viac zvyknutí na ľad, resp. na pevnú podložku. V Sestriere je väčší pomer snehu. U pretekárov je to aj o tom, ako sa vedia adaptovať.

Klimatické zmeny majú skutočný vplyv na to, ako budú podložky vyzerať a čo mám matka príroda dodá," vysvetlil Benko.

Vďaka dátam sa dá nastaviť trať aj na domácich zjazdovkách. Lyžiari sa tak môžu porovnať napríklad s časmi, ktoré dosahuje Vlhová, či bratia Žampovci.

Benko uviedol, že sa venujú aj vypočítavaniu rádiusu: "Rádius v lyžiach nie je nová vec. Ale treba povedať, že podľa toho, ako sú nastavené trate, vzniká tzv. optimálny rádius. Z našich dát vieme vypočítať len teoretický.

Ale ten indikuje to, akým spôsobom sa zatáča a to sa porovná s kvalitou lyží. FIS zaujíma, aký je väčšinový rádius v určitom sklone terénu. Podľa toho môžu nastaviť aj trate. My sme prišli do FIS pred tromi rokmi s absolútne novými technológiami.

A sme prekvapení, že na ne reagujú aj výrobcovia lyží. Najskôr však musí byť spokojná FIS a chceme, aby napredovalo aj slovenské lyžovanie. Digitalizácia v športe okrem futbalu je v plienkach a sme radi, že tomu pomáhame."