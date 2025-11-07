Začína od nuly podobne ako Vlhová. Návrat legendárneho lyžiara sa vzďaľuje

Nalyžoval len zlomok toho, čo všetci ostatní.

SALZBURG. Hviezdny lyžiar Marcel Hirscher po zranení a chorobe nezačne sezónu ani v Levi.

Rekordér s ôsmimi celkovými triumfami vo Svetovom pohári nepočíta so slalomom vo fínskom stredisku, keďže má stále tréningové manko a necíti sa dostatočne pripravený.

Tridsaťšesťročný Hirscher sa vrátil k pretekaniu vlani po päťročnej pauze, no v decembri si poranil koleno a musel na operáciu.

Až po deviatich mesiacoch začal sedemnásobný majster sveta a dvojnásobný olympijský víťaz prvýkrát v septembri s prípravou na snehu. Potom ho však na ďalšie tri týždne vyradilo vírusové ochorenie.

"Je to čisto otázka pocitu. Nemal žiadnu letnú prípravu, takže nevie, kedy sa dostane na potrebné kilometre. Nalyžoval len zlomok toho, čo všetci ostatní," uviedli zástupcovia Hirscherovho tímu. Poranené koleno podľa nich drží výborne.

Slalom Svetového pohára v Levi je na programe 16. novembra. Sezónu začali niektorí lyžiari už 26. októbra tradičným obrovským slalomom v Söldene.

dnes 20:10
dnes 20:10
