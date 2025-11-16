Cíti pokrok, no potrebuje ešte čas. Legendárny Hirscher prezradil, aký má plán

Marcel Hirscher
Marcel Hirscher (Autor: TASR/AP)
16. nov 2025 o 12:39
Na svahy sa vráti až v novom roku.

LEVI. Osemnásobný víťaz Svetového pohára Marcel Hirscher odložil návrat na lyžiarske svahy na január, krátko pred zimnou olympiádou v Miláne a Cortine d 'Ampezzo.

Tridsaťšesťročný rakúsky rodák reprezentujúci Holandsko to oznámil na sociálnych sieťach.

"Pokrok je vidieť. Precíznosť rastie. Vrátim sa v januári," napísal na instagrame rekordér v počte získaných Krištáľových glóbusov za triumf v SP.

Pôvodne chcel naskočiť späť do seriálu už tento víkend v slalome v Levi, kvôli tréningovému manku ale začiatok sezóny odložil.

Hirscher sa vrátil k pretekaniu vlani po päťročnej pauze, no v decembri si poranil koleno a musel na operáciu.

Až po deviatich mesiacoch začal sedemnásobný majster sveta a dvojnásobný olympijský víťaz prvýkrát v septembri s prípravou na snehu.

Potom ho však na ďalšie tri týždne vyradilo vírusové ochorenie.

