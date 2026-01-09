Legendárny Hirscher sklamal svojich fanúšikov. Na svahy sa v tejto sezóne už nevráti

Marcel Hirscher.
Marcel Hirscher. (Autor: TASR/AP)
9. jan 2026 o 14:21
Necíti sa dostatočne pripravený a svoj návrat odložil na neurčito.

Holandský lyžiar rakúskeho pôvodu Marcel Hirscher sa už v prebiehajúcej olympijskej sezóne na svahy nevráti.

Osemnásobný držiteľ veľkého glóbusu sa necíti dostatočne pripravený a svoj návrat odložil na neurčito.

„Tempo, v ktorom momentálne jazdím, nie je hodné Svetového pohára,“ vysvetlil 36-ročný Hirscher pre APA.

„Budem pokračovať v tréningu a možno sa mi to podarí na budúci rok. V tomto ma však už nečakajú žiadne preteky Svetového pohára ani olympijské hry,“ dodal dvojnásobný olympijský víťaz, ktorý sa v roku 2024 vrátil k aktívnej kariére v drese Holandska.

V decembri toho istého roka si však roztrhol krížny väz v ľavom kolene a doteraz sa do kolotoča SP nevrátil.

dnes 14:21
