Zranil sa ako Vlhová, no zotavenie bolo rýchle. Legenda hlási comeback číslo dva

BRATISLAVA. Rakúsky lyžiarsky fenomén Marcel Hirscher by sa mohol v 36 rokoch vrátiť na olympijskú scénu.

„Rehabilitácia prebiehala veľmi dobre a teraz už opäť trénujem ako profesionálny športovec. Je to veľká zábava,“ povedal Hirscher vo videu.

„Dostal som informáciu, že FIS mi umožní preniesť mojich 17 nevyužitých štartov z minulej sezóny do tej nasledujúcej. To znamená jediné – som pripravený na ďalšiu sezónu a myslím, že to už môžete nazvať comebackom.“

Zatiaľ čo v rakúskom tíme by mal len mizivú šancu na nomináciu, holandská reprezentácia ponúka podstatne jednoduchšiu cestu k olympiáde v Miláne a Cortine 2026 – za predpokladu, že sa mu podarí vyhnúť ďalším zraneniam.