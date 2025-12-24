Bude bojovať o ďalšie medaily. Vonnová pocestuje s americkým tímom na olympiádu

Lindsey Vonnová. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. dec 2025 o 11:47
V prebiehajúcej sezóne Svetového pohára sa štyrikrát umiestnila na pódiu.

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová bude súčasťou tímu USA na februárových ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Zlatá olympijská medailistka z Vancouveru 2010 sa vo veku 41 rokov predstaví pod piatimi kruhmi piaty raz.

Vonnová sa vrátila do súťažné kolotoča približne pred rokom po viac ako päťročnej prestávke. V prebiehajúcej sezóne Svetového pohára sa štyrikrát umiestnila na pódiu.

V polovici decembra vyhrala úvodný zjazd sezóny v St. Moritzi. Vonnová získala zlato vo Vancouveri v zjazde, v rovnakom dejisku brala aj bronz v super-G.

Bronzovú medailu v zjazde si vybojovala aj v roku 2018. Informovala agentúra AFP.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

dnes 11:47
