Americká lyžiarka príde o účasť na olympiáde. Čaká ju operácia a dlhá súťažná pauza

Americká lyžiarka Lauren Macugová sa nezúčastní na budúcoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Tamojšia lyžiarska federácia v piatok oznámila, že 23-ročná pretekárka utrpela zranenie kolena, ktoré ju vyradí do konca sezóny.
„Lauren Macugová padla na tréningu, zranila si pravé koleno a podstúpi operáciu. Vynechá zvyšok sezóny,“ citovala z vyhlásenia agentúra AFP.
Samotná pretekárka priblížila, že si poškodila predný skrížený väz.
V minulej sezóne získala prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, keď triumfovala v januárovom super-G v St. Antone. Pridala ešte jedno pódium v zjazde a na MS v Saalbachu získala vo februári bronz (super-G).