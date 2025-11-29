Americká lyžiarka príde o účasť na olympiáde. Čaká ju operácia a dlhá súťažná pauza

Lauren Macugová v super-G na MS v zjazdovom lyžovaní 2025.
Lauren Macugová v super-G na MS v zjazdovom lyžovaní 2025. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. nov 2025 o 07:50
ShareTweet1

Lauren Macugová sa zranila a vynechá zvyšnú časť sezóny.

Americká lyžiarka Lauren Macugová sa nezúčastní na budúcoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Tamojšia lyžiarska federácia v piatok oznámila, že 23-ročná pretekárka utrpela zranenie kolena, ktoré ju vyradí do konca sezóny.

„Lauren Macugová padla na tréningu, zranila si pravé koleno a podstúpi operáciu. Vynechá zvyšok sezóny,“ citovala z vyhlásenia agentúra AFP.

Samotná pretekárka priblížila, že si poškodila predný skrížený väz.

V minulej sezóne získala prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, keď triumfovala v januárovom super-G v St. Antone. Pridala ešte jedno pódium v zjazde a na MS v Saalbachu získala vo februári bronz (super-G).

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Na snímke je americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová.
Na snímke je americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová.
Uspeje Shiffrinová aj s vysokým štartovým číslom? Debut čaká českú tínedžerku
dnes 08:40|2
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Americká lyžiarka príde o účasť na olympiáde. Čaká ju operácia a dlhá súťažná pauza