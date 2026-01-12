Jazvy z Wengenu sú stále čerstvé. Kilde sa rozhodol vynechať obávaný zjazd

Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde sa zatiaľ necíti na návrat do Wengenu, kde sa pred dvoma rokmi pri ťažkom páde vážne zranil a musel na takmer dva roky prerušiť kariéru.
Tridsaťtriročný zjazdár, ktorý sa iba v tejto sezóne vracia k pretekaniu, dnes oznámil, že nadchádzajúcu zastávku Svetového pohára s tradičným zjazdom na obávanom Lauberhorne vynechá a dá prednosť tréningu na olympijské hry.
"Je týždeň Wengenu. Ale nie pre mňa. Tento rok je to na mňa trochu veľmi skoro, "napísal dvojnásobný medailista z olympiády 2022 v Pekingu na instagrame.
"Na úrovni, na ktorej teraz pri návrate som, pre mňa nie je ideálne obetovať celý deň len jednému zjazdu. Namiesto toho sa sústredím na tréning, kedy môžem zajazdiť štyri, päť alebo dokonca šesť kvalitných zjazdov za deň," uviedol.
Víťaz Svetového pohára z roku 2020 a držiteľ štyroch malých krištáľových glóbusov za zjazd a super-G spadol v januári 2024 v závere zjazdu vo Wengene a vážne si poranil pravé lýtko a ľavé rameno.
Musel podstúpiť niekoľko operácií, prvý pokus o návrat na lyže v júni 2024 mu skomplikovala ťažká infekcia v ramene, kvôli ktorej sa podrobil novému zákroku. Ďalšie problémy si potom vyžiadali ešte ďalšie dve operácie, naposledy vlani vo februári.
Do Svetového pohára sa vicemajster sveta v zjazde a superobrovskom slalome zo šampionátu v roku 2023 v Courcheveli vrátil na konci novembra 2025 v Copper Mountain, k bývalým výkonom má ale zatiaľ ďaleko.
V šiestich pretekoch, ktoré doteraz absolvoval, sa len raz umiestnil v prvej pätnástke, v zjazde v Beaver Creeku bol jedenásty.