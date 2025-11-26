Dlhoočakávaný návrat Kildeho je tu. Nórsky lyžiar sa po dvoch rokoch vracia na svahy

Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde potvrdil, že sa vo štvrtok vráti na súťažné svahy po takmer dvojročnej pauze spôsobenej zranením a ďalšími zdravotnými komplikáciami. Prvé preteky absolvuje v americkom Copper Mountain, kde sa pôjde super-G.
Tridsaťtriročný pretekár sa vážne zranil vlani v januári počas zjazdu vo Wengene.
Po viacerých operáciách sa o niekoľko mesiacov neskôr vrátil do tréningového procesu, ale následne musel podstúpiť ďalšiu operáciu pre infekciu ramena, ktorá sa vyvinula do sepsy. Kvôli tomu vynechal celú sezónu 2024/2025.
„Dva roky trvali ako celý život. Ale odmietam sa vzdať. A tá temnota je teraz za mnou. Toto je deň, za ktorý som bojoval, sem patrím. Zajtra (vo štvrtok) budem opäť pretekať,“ povedal podľa AFP Kilde, celkový víťaz Svetového pohára z roku 2020.