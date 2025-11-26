Dlhoočakávaný návrat Kildeho je tu. Nórsky lyžiar sa po dvoch rokoch vracia na svahy

Na archívnej snímke z 26. októbra 2024 nórsky lyžiar Aamodt Kilde počas obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene.
Na archívnej snímke z 26. októbra 2024 nórsky lyžiar Aamodt Kilde počas obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Söldene.
26. nov 2025
Prvé preteky absolvuje v americkom Copper Mountain.

Nórsky lyžiar Aleksander Aamodt Kilde potvrdil, že sa vo štvrtok vráti na súťažné svahy po takmer dvojročnej pauze spôsobenej zranením a ďalšími zdravotnými komplikáciami. Prvé preteky absolvuje v americkom Copper Mountain, kde sa pôjde super-G.

Tridsaťtriročný pretekár sa vážne zranil vlani v januári počas zjazdu vo Wengene.

Po viacerých operáciách sa o niekoľko mesiacov neskôr vrátil do tréningového procesu, ale následne musel podstúpiť ďalšiu operáciu pre infekciu ramena, ktorá sa vyvinula do sepsy. Kvôli tomu vynechal celú sezónu 2024/2025.

„Dva roky trvali ako celý život. Ale odmietam sa vzdať. A tá temnota je teraz za mnou. Toto je deň, za ktorý som bojoval, sem patrím. Zajtra (vo štvrtok) budem opäť pretekať,“ povedal podľa AFP Kilde, celkový víťaz Svetového pohára z roku 2020.

dnes 21:06
