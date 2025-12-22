Víťazná eufória ho vyžmýkala. Zabystřan verí, že olympijské Bormio mu bude sedieť

Lyžiara Jána Zabystřana po piatkovom prekvapujúcom triumfe v superobrovskom slalome Svetového pohára vo Val Gardene čakajú Vianoce doma. Teší sa zimné olympijské hry do Bormia.
V rozhovore s ČTK povedal, že vo februári by mu mohli tamojšie podmienky sedieť viac ako tie decembrové, kedy talianske stredisko zvyčajne hostí Svetový pohár.
Životný úspech a zápis do histórie českého lyžovania na očakávaniach Zabystřana smerom k olympiáde nič nezmenil.
Po víťazných pretekoch čakal dvadsaťsedemročného českého reprezentanta kolotoč aktivít a povinností, ktoré táto úloha prináša.
"Užíval som si to dosť. Samozrejme bolo veľa mediálnych vecí a tak, ale to k tomu patrí a vlastne som si užíval aj to. V cieli bola ešte krátka tlačovka a potom vyhlásenie víťazov popoludní. To bolo fakt veľa pekné. S lúčmi..., Fakt to bol zážitok.
Bola tam veľa Čechov. Dorazili aj nejakí kamaráti z Chomutova, čo tam boli na lyžiach, plus rodina. Ešte sme potom mali spoločnú večeru, buchli sme šampanské a pripili sme si na ten pekný deň," rozprával Zabystřan.
Po eufórii sa cítil vyžmýkaný
Pripustil, že deň bol síce krásny, ale tiež vyčerpávajúci. K tomu mu na diaľku chodila veľa gratulácií. "Ešte sa tým prehrýzam. Pomaly sa tým prečítam, aby ma to úplne neprehltlo. Ale som za to strašne rád. Možno aj pán prezident to komentoval. To ma tiež strašne potešilo, "pochvaľoval si.
Bolo pre neho ťažké sa skoncentrovať na sobotňajší zjazd, kde napokon obsadil nebodované 43. miesto.
"Bol som unavený nielen fyzicky, ale aj psychicky som bol taký vyžmýkaný. Nemyslím to v zlom zmysle, ale skôr v tom, že toho bolo fakt veľa. Škoda, že som tam nepridal ešte nejaké body aj v tom zjazde, ale snáď sa to podarí na tých januárových sveťákoch," povedal.
Pár dní je doma, aby strávil Vianoce s blízkymi. Ďalšie preteky SP sú ale na programe už 27. decembra, keď sa pôjde super-G v Livigne.
"25. decembra odchádzame. Teraz si to idem trošku užiť tu doma, urobím nejaké tréningy, možno ľahká lyžovačka na Klínovci. Vianoce sú taký pekný čas, keď sa stretnete so širším kruhom rodiny, nejakými kamarátmi. Je to od októbra do nejakého apríla, majú jedinú udalosť, kde sa takto môžem so všetkými stretnúť. Je to pekné," tešil sa.
Olympijské Bormio by mu mohlo sedieť
Už o necelé dva mesiace ho čaká vrchol sezóny, olympijské hry v Taliansku. Ciele a očakávania má stále rovnaké. Chce jazdiť predovšetkým tak, aby bol spokojný sám so sebou, nesústrediť sa na súboje s nejakými konkrétnymi súpermi.
"Chcem tam dať tú svoju najlepšiu jazdu a byť pokojný. Viem, že na nejaké dobré umiestnenie na olympiáde mám, ale že by som teraz pomýšľal napríklad niekam vyššie, alebo hovoril, že tam chcem medailu a tak, to úplne nie je môj štýl, "vyhlásil.
So zjazdovkou Stelvio v Bormiu má zatiaľ rozporuplné skúsenosti. V decembri 2019 tam za 19. miesto v kombinácii získal jedny zo svojich prvých pohárových bodov a vlani bol dvadsiaty v superobrovskom slalome, ale zažil tam aj nezdary vrátane vlaňajšieho pádu v zjazde.
"Myslím, že februárové Bormio môže byť dosť iné ako to decembrové. To sú väčšinou celkom brutálne preteky na ľade a v tme. Myslím, že vo februári by to mohlo byť priaznivejšie pre ten môj štýl lyžovania. Dosť sa tam teším. Myslím, že tá zjazdovka mi vo všeobecnosti profilom sedí dosť," hovorí Zabystřan.
Na ZOH plánuje popri rýchlostných disciplínach účasť tiež v tímovom pretekoch a možno doplnkovo v obrovskom slalome. Hlavné pre neho ale bude zjazd a super-G, ktoré sú naplánované na 7. a 11. februára.