Mal šťastie, že si neporanil hlavu. Fínskeho lyžiaria prepustili z JIS

TASR|1. mar 2026 o 10:43
Spadol v tréningu na zjazd v Ga-Pa.

Fínskeho lyžiara Eliana Lehta v sobotu prepustili z jednotky intenzívnej starostlivosti, deň po ťažkom páde počas záverečného tréningu na zjazd Svetového pohára v nemeckom Garmisch-Partenkirchene.

Dvadsaťpäťročný lyžiar informoval o svojom stave na Instagrame. „Mal som šťastie, že som si veľmi neporanil hlavu. Najviac poškodený bol môj hrudník, ale dnes ma prepustili z jednotky intenzívnej starostlivosti,“ napísal.

Nástrahy zjazdovky Kandahar nezvládol počas tréningu ani víťaz z Kitzbühelu a strieborný medailista zo zjazdu na ZOH 2026 Giovanni Franzoni. Talianovi sa uvoľnila lyža, vyviazol však bez zranení.

Pád mal aj Francúz Nils Alphand, ktorý si podľa agentúry APA poranil rameno a bude mimo súťažného diania najmenej tri týždne.

