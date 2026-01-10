Rakúska zjazdárka má po sezóne. Vážne zranenie si vyžaduje operáciu

Magdalena Eggerová
Magdalena Eggerová (Autor: TASR/AP)
TASR|10. jan 2026 o 20:56
ShareTweet0

Po páde ju musel odniesť vrtuľník.

Rakúska lyžiarka Magdalena Eggerová si pri páde v sobotnom zjazde Svetového pohára v Zauchensee natrhla predný krížny väz, čiastočne aj postranný väz a poškodila meniskus v pravom kolene. Dvadsaťštyriročnú zjazdárku čaká operácia a sezóna sa pre ňu predčasne skončila.

Po páde domácej pretekárky museli súťaž v Zauchensee na vyše 20 minút prerušiť. Rakúšanka skončila v ochrannej sieti, rýchlo sa zdvihla, no zranila si nohu a zo svahu ju musel nakoniec odniesť vrtuľník.

V nemocnici absolvovala vyšetrenie magnetickou rezonanciu, po ktorom lekári stanovili diagnózu. Ako informoval Rakúsky lyžiarsky zväz (ÖSV), Eggerová sa podrobí chirurgickému zákroku na klinike v Innsbrucku.

Eggerová zažívala prelomovú sezónu, počas ktorej dosiahla svoje premiérové pódiové umiestenie vo Svetovom pohári. V decembrovom zjazde v St. Moritzi skončila druhá za Američankou Lindsey Vonnovou.

Po zranení príde aj o štart na februárových ZOH, v klasifikácii zjazdu je druhou najlepšie hodnotenou Rakúšankou.

„Je nám to ľúto, lebo Magdalena má za sebou dobré výsledky a prezentovala sa kvalitnými výkonmi. Mrzí nás to aj v súvislosti s tým, čo nás čaká vo februári,“ uviedol podľa APA šéftréner rakúskych zjazdárok Roland Assinger.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Magdalena Eggerová
Magdalena Eggerová
Rakúska zjazdárka má po sezóne. Vážne zranenie si vyžaduje operáciu
dnes 20:56
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Rakúska zjazdárka má po sezóne. Vážne zranenie si vyžaduje operáciu