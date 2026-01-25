Kitzbühel oslavuje v slalome domáceho víťaza, Meillard náskok neudržal

Manuel Feller
Manuel Feller (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|25. jan 2026 o 14:33
Novým lídrom disciplíny sa stal Brazílčan Pinheiro Braathen.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kitzbühel

1. kolo slalomu mužov:

1.

Manuel Feller

Rakúsko

1:40,60 min

2.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+0,35 s

3.

Linus Strasser

Nemecko

+0,53 s

Rakúšan Manuel Feller vyhral nedeľný slalom Svetového pohára alpských lyžiarov na domácej pôde v Kitzbüheli.

O 35 stotín sekundy za ním zaostal Švajčiar Loic Meillard, najlepšiu trojku doplnil Linus Strasser z Nemecka so stratou 0,53 s.

Celkové hodnotenie vedie naďalej Marco Odermatt, ktorý nejazdí slalom. V hodnotení tejto disciplíny sa dostal do čela Nór pod brazílskou vlajkou Lucas Pinheiro Braathen na úkor Atleho Liea McGratha, ktorý nedokončil 1. kolo.

Pre Fellera to bolo siedme víťazstvo v kariére a zároveň v slalome, pričom si pripísal premiérový triumf v tejto sezóne. Naposledy bral sto bodov ešte vo februári 2024 v Palisades Tahoe.

VIDEO: Víťazná jazda Fellera

V úvodnom kole bol štvrtý s mankom 48 stotín na Meillarda, v druhej jazde mu vyšila najlepšie technická, terénne náročná druhá polovica trate.

V poslednom sektore mal úplne najlepší čas. Braathen obsadil štvrté miesto a pódium mu ušlo o štyri stotiny, pričom do sekundy za Fellera sa zmestilo celkovo deväť pretekárov.

Najlepší čas druhého kola mal domáci Fabio Gstrein, ktorý obsadil jedenáste miesto po 22. pozícii v úvodnej jazde. S najvyšším štartovým číslom (58) bodoval prvýkrát v sezóne Španiel Juan del Campo na 27. priečke.

Druhé kolo nedokončili traja pretekári vrátane Francúza Antoinea Azzolina a domáceho Dominika Raschnera, ktorí štartovali ako prví.

