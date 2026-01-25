ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes, Svetový pohár LIVE (Kitzbühel)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračoval v rakúskom stredisku Kitzbühel. Na programe je slalom mužov, druhé kolo sa začne o 13:30. Po prvom kole sa usadil na čele švajčiarsky lyžiar Loic Meillard.

Kde sledovať lyžovanie v TV? Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slalom - 2. kolo ( Kitzbühel , muži, 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)