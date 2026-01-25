ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes, Svetový pohár LIVE (Kitzbühel)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračoval v rakúskom stredisku Kitzbühel. Na programe je slalom mužov, druhé kolo sa začne o 13:30.
Po prvom kole sa usadil na čele švajčiarsky lyžiar Loic Meillard.
ONLINE PRENOS: Slalom - 2. kolo (Kitzbühel, muži, 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
25.01.2026 o 10:30
Slalom mužov, 1. kolo, Kitzbühel
Loic Meillard (SUI)
Ukončený
Prenos
Výsledky prvého kola
1. Loïc Meillard (SUI) 50,97
2. Eduard Hallberg (FIN) +0,35
3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,47
4. Manuel Feller (AUT) +0,48
5. Armand Marchant (BEL) +0,49
6. Tanguy Nef (SUI) +0,52
7. Clément Noël (FRA) +0,79
8. Timon Haugan (NOR) +0,88
9. Paco Rassat (FRA) +0,95
10. Linus Strasser (GER) +1,06
11. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +1,16
12. Johannes Strolz (AUT) +1,16
13. Daniel Yule (SUI) +1,27
14. Benjamin Ritchie (USA) +1,44
15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,52
16. Eirik Hystad Solberg (NOR) +1,54
17. Marco Schwarz (AUT) +1,64
18. Kristoffer Jakobsen (SWE) +1,72
19. Dave Ryding (GBR) +1,82
20. Tommaso Sala (ITA) +1,87
21. Fabian Ax Swartz (SWE) +1,92
22. Fabio Gstrein (AUT) +1,93
23. Hans Grahl-Madsen (NOR) +1,95
24. Joshua Sturm (AUT) +2,09
25. Juan Del Campo (ESP) +2,09
26. Albert Popov (BUL) +2,14
27. Filip Zubčić (CRO) +2,23
28. Billy Major (GBR) +2,24
29. Dominik Raschner (AUT) +2,28
30. Antoine Azzolin (FRA) +2,36
31. Michael Matt (AUT) +2,40
32. Samuel Kolega (CRO) +2,42
33. Gustav Wissting (SWE) +2,45
34. Laurie Taylor (GBR) +2,50
35. Tommaso Saccardi (ITA) +2,55
36. Matteo Canins (ITA) +2,56
37. Sebastian Holzmann (GER) +2,65
38. Hugo Desgrippes (FRA) +2,66
39. Sam Maes (BEL) +2,73
40. Istok Rodeš (CRO) +2,99
41. Theodor Brækken (NOR) +3,01
42. Tobias Kastlunger (ITA) +3,28
43. Jesper Pohjolainen (FIN) +3,38
44. Auguste Aulnette (FRA) +3,50
45. Peder Lunder (NOR) +4,02
46. Richard Leitgeb (HUN) +4,13
47. Širo Aihara (JPN) +5,06
Simon Jefimov (AIN) DNF
Sandro Simonet (SUI) DNF
Corrado Barbera (ITA) DNF
Tormis Laine (EST) DNF
Erik Read (CAN) DNF
Luca Carrick-Smith (GBR) DNF
Anton Tremmel (GER) DNF
William Hansson (SWE) DNF
Cooper Puckett (USA) DNF
Matej Vidović (CRO) DNF
Simon Rüland (AUT) DNF
Luca Aerni (SUI) DNF
Joaquim Salarich (ESP) DNF
Marc Rochat (SUI) DNF
Adrian Pertl (AUT) DNF
Ramon Zenhäusern (SUI) DNF
Oscar Andreas Sandvik (NOR) DNF
Alex Vinatzer (ITA) DNF
Steven Amiez (FRA) DNF
Atle Lie McGrath (NOR) DNF
Matthias Iten (SUI) DNF
Jett Seymour (USA) DSQ
69
Efimov dnešné prvé kolo nedokončil.
69
Dnešné prvé kolo nám svojou jazdou uzavrie Simon Efimov.
68
Simonet vypadol.
68
Ako predposledný na trať mieri Sandro Simonet.
67
Barbera končí.
67
Čakajú nás posledné 3 jazdy. Štartuje Corrado Barbera.
66
Lunder prichádza do cieľa na 45. mieste.
66
Štartuje Peder Lunder.
65
Laine končí.
65
Číslo 65 má Tormis Laine.
64
Leitgeb v cieili na 45. mieste.
64
Na trať mieri Richard Leitgeb.
63
Prvé kolo nám nedokončil ani Read.
63
Na trati už máme Erika Reada.
62
Carrick-Smith vypadáva.
62
Odštartoval Luca Carrick-Smith.
61
Aihara v cieli predposledný.
61
Číslo 61 má Shiro Aihara.
60
Saccardi v cieli na 35. mieste.
60
S číslom 60 štartuje Tommaso Saccardi.
59
Tremmel vypadol.
59
Číslo 59 má Anton Tremmel.
58
Del Campo Hernandez s výbornou jazdou, ktorá ho posúva do druhého kola a to na 24. miesto. Prekvapivo tak dnes vypadáva Matt.
58
Na trati máme Juana Del Campa Hernandeza.
57
Hansson končí.
57
Štartuje William Hansson.
56
Pohjolainen na 41. mieste.
56
Odštartoval Jesper Pohjolainen.
55
Wissting na 32. mieste.
55
Číslo 55 má Gustav Wissting.
54
Puckett vypadol.
54
Odštartoval Cooper Puckett.
53
Caninsa v druhom kole neuvidíme. V cieli je na 33. mieste.
53
Na trať mieri Matteo Canins.
52
Ax Swartz v cieli na výbornom 21. mieste a končí nám tak Kolega.
52
Číslo 52 má Fabian Ax Swartz.
51
Braekken v cieli na 36. mieste.
51
Odštartoval Theodor Braekken.
50
Vidović dnešné prvé kolo nedokončil.
50
S číslom 50 uvidíme Mateja Vidovića.
49
Seymour momentálne suverénne posledný.
49
Odštartoval Jett Seymour.
48
Rueland končí.
48
Číslo 48 má Simon Rueland.
47
Aulnette v cieli s najpomalším časom.
47
Na trať mieri jeho krajan Auguste Aulnette.
46
Desgrippesa v druhom kole neuvidíme.
46
Na trati už máme Huga Desgrippesa.
45
Iten dnešné prvé kolo nedokončil.
45
Odštartoval Matthias Iten.
44
Sturm v cieli na 23. mieste. Vypadáva nám aj Taylor.
44
Odštartoval Joshua Sturm.
43
Azzolin prichádza do cieľa na 27. mieste. Končí Holzmann.
43
Číslo 43 má Antoine Azzolin.
42
Grahl-Madsen v cieli na 22. mieste. Končí Maes.
42
Štartuje Hans Grahl-Madsen.
41
Aerni končí.
41
Číslo 41 má Luca Aerni.
40
Maes prichádza do cieľa na 30. mieste, no na druhé kolo to veľmi pravdepodobne stačiť nebude.
40
Odštartoval Sam Maes.
39
Kastlunger v cieli na poslednom mieste a v druhom kole ho tak určite neuvidíme.
39
Číslo 39 má Tobias Kastlunger.
38
Končí nám aj Salarich Baucells.
38
Na trati už máme Joaquima Salaricha Baucellsa.
37
Vypadáva nám aj Rochat.
37
Štartuje Marc Rochat.
36
Pertlovi sa do cieľa prísť nepodarilo.
36
Odštartoval Adrian Pertl.
35
Holzmann prichádza do cieľa na predposlednom mieste.
35
Číslo 35 má Sebastian Holzmann.
34
Zenhausern končí.
34
Na trati už máme Ramona Zenhauserna.
33
Major v cieli na 24. mieste.
33
Číslo 33 má Billy Major.
32
Rodeš v cieli na poslednom mieste.
32
Odštartoval Istok Rodeš.
31
Ritchie v cieli na výbornom 14. mieste.
31
Po krátkej prestávke odštartuje Benjamin Ritchie.
Priebežné poradie
1. Loïc Meillard (SUI) 50,97
2. Eduard Hallberg (FIN) +0,35
3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,47
4. Manuel Feller (AUT) +0,48
5. Armand Marchant (BEL) +0,49
6. Tanguy Nef (SUI) +0,52
7. Clément Noël (FRA) +0,79
8. Timon Haugan (NOR) +0,88
9. Paco Rassat (FRA) +0,95
10. Linus Strasser (GER) +1,06
11. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +1,16
12. Johannes Strolz (AUT) +1,16
13. Daniel Yule (SUI) +1,27
14. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,52
15. Eirik Hystad Solberg (NOR) +1,54
16. Marco Schwarz (AUT) +1,64
17. Kristoffer Jakobsen (SWE) +1,72
18. Dave Ryding (GBR) +1,82
19. Tommaso Sala (ITA) +1,87
20. Fabio Gstrein (AUT) +1,93
21. Albert Popov (BUL) +2,14
22. Filip Zubčić (CRO) +2,23
23. Dominik Raschner (AUT) +2,28
24. Michael Matt (AUT) +2,40
25. Samuel Kolega (CRO) +2,42
26. Laurie Taylor (GBR) +2,50
Oscar Andreas Sandvik (NOR) DNF
Alex Vinatzer (ITA) DNF
Steven Amiez (FRA) DNF
Atle Lie McGrath (NOR) DNF
30
Jakobsenovi sa podarilo prísť do cieľa a máme ho na 17. mieste.
30
Elitnú tridsiatku nám svojou jazdou uzavrie Kristoffer Jakobsen.
29
Strolz prichádza do cieľa na fantastickom 11. mieste.
29
Odštartoval Johannes Strolz.
28
Sandvik končí.
28
Číslo 28 má jeho krajan Oscar Andreas Sandvik.
27
Solberg so stratou +1.54 na 14. mieste.
27
S číslom 27 na trať mieri Eirik Hystad Solberg.
26
Sala prichádza do cieľa na 16. mieste.
26
Na trať mieri Tommaso Sala.
25
Zubčić na 18. mieste.
25
Odštartoval Filip Zubčić.
24
Taylor v cieli na poslednom mieste.
24
Číslo 24 má Laurie Taylor.
23
Raschner prichádza do cieľa na 18. mieste.
23
Po krátkej prestávke odštartuje Dominik Raschner.
Priebežné poradie
1. Loïc Meillard (SUI) 50,97
2. Eduard Hallberg (FIN) +0,35
3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,47
4. Manuel Feller (AUT) +0,48
5. Armand Marchant (BEL) +0,49
6. Tanguy Nef (SUI) +0,52
7. Clément Noël (FRA) +0,79
8. Timon Haugan (NOR) +0,88
9. Paco Rassat (FRA) +0,95
10. Linus Strasser (GER) +1,06
11. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +1,16
12. Daniel Yule (SUI) +1,27
13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,52
14. Marco Schwarz (AUT) +1,64
15. Dave Ryding (GBR) +1,82
16. Fabio Gstrein (AUT) +1,93
17. Albert Popov (BUL) +2,14
18. Michael Matt (AUT) +2,40
19. Samuel Kolega (CRO) +2,42
Alex Vinatzer (ITA) DNF
Steven Amiez (FRA) DNF
Atle Lie McGrath (NOR) DNF
22
Yule v cieli so stratou +1.27 na 12. mieste.
22
Odštartoval Daniel Yule.
21
Kolega v cieli s najpomalším časom.
21
Po ňom uvidíme Samuela Kolegu.
20
Popov zdoláva len Matta.
20
S číslom 20 odštartuje Albert Popov.
19
Ryding v cieli na 14. mieste.
19
Štartuje Dave Ryding.
18
Matt v cieli na poslednom mieste.
18
Po ňom uvidíme Michaela Matta.
17
Vinatzer na posledných bránkach končí.
17
Odštartoval Alex Vinatzer.
16
Schwarz v cieli zdoláva len svojho krajana Gstreina.
16
Po krátkej prestávke odštartuje Marco Schwarz.
Priebežné poradie
1. Loïc Meillard (SUI) 50,97
2. Eduard Hallberg (FIN) +0,35
3. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,47
4. Manuel Feller (AUT) +0,48
5. Armand Marchant (BEL) +0,49
6. Tanguy Nef (SUI) +0,52
7. Clément Noël (FRA) +0,79
8. Timon Haugan (NOR) +0,88
9. Paco Rassat (FRA) +0,95
10. Linus Strasser (GER) +1,06
11. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +1,16
12. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +1,52
13. Fabio Gstrein (AUT) +1,93
Steven Amiez (FRA) DNF
Atle Lie McGrath (NOR) DNF
15
Výborná jazda Fellera, ktorý ide so stratou 48 stotín sekundy na 4. miesto.
15
Ako ďalší sa predstaví Manuel Feller.
14
Amiez rovnako ako McGrath dnešné prvé kolo nedokončil.
14
Štartuje Steven Amiez.
13
Nef prichádza do cieľa so stratou 52 stotín sekundy na piatom mieste.
13
Po ňom uvidíme Tanguyho Nefa.
12
Gstrein v cieli na poslednom mieste.
12
Odštartoval Fabio Gstrein.
11
Strasser v cieli zdoláva len Braathena a Muffata-Jeandeta.
11
Číslo 11 má Linus Strasser.
10
Marchant v cieli na 4. mieste.
10
S číslom 10 uvidíme Armanda Marchanta.
9
Muffat-Jeandet v cieli na poslednom mieste.
9
Po ňom uvidíme Victora Muffata-Jeandeta.
8
Hallberg so stratou 35 stotín sekundy druhý.
8
Číslo 8 má Eduard Hallberg.
7
Haugan so stratou 88 stotín sekundy na 4. mieste.
7
Ako ďalší odštartuje jeho krajan Timon Haugan.
6
McGrath šokujúco vypadáva!
6
Po ňom uvidíme Atle Lieho McGratha.
5
Noel v cieli so stratou 79 stotín sekundy na 3. mieste.
5
Číslo 5 má Clement Noel.
4
Braathen v cieli zatiaľ s najpomalším časom.
4
Po ňom uvidíme Lucasa Pinheira Braathena.
3
Kristoffersen v cieli so stratou 47 stotín sekundy na 2. mieste.
3
S číslom 3 odštartuje Henrik Kristoffersen.
2
Rassat v cieli so stratou 95 stotín sekundy.
2
Prekonať sa ho pokúsi Paco Rassat.
1
Meillardová prichádza do cieľa a stanovuje základný čas 50.97.
1
Dnešné preteky nám svojou jazdou otvorí Loic Meillard.
Štartová listina
1. Loïc Meillard (SUI)
2. Paco Rassat (FRA)
3. Henrik Kristoffersen (NOR)
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
5. Clément Noël (FRA)
6. Atle Lie McGrath (NOR)
7. Timon Haugan (NOR)
8. Eduard Hallberg (FIN)
9. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
10. Armand Marchant (BEL)
11. Linus Strasser (GER)
12. Fabio Gstrein (AUT)
13. Tanguy Nef (SUI)
14. Steven Amiez (FRA)
15. Manuel Feller (AUT)
16. Marco Schwarz (AUT)
17. Alex Vinatzer (ITA)
18. Michael Matt (AUT)
19. Dave Ryding (GBR)
20. Albert Popov (BUL)
21. Samuel Kolega (CRO)
22. Daniel Yule (SUI)
23. Dominik Raschner (AUT)
24. Laurie Taylor (GBR)
25. Filip Zubčić (CRO)
26. Tommaso Sala (ITA)
27. Eirik Hystad Solberg (NOR)
28. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
29. Johannes Strolz (AUT)
30. Kristoffer Jakobsen (SWE)
31. Benjamin Ritchie (USA)
32. Istok Rodeš (CRO)
33. Billy Major (GBR)
34. Ramon Zenhäusern (SUI)
35. Sebastian Holzmann (GER)
36. Adrian Pertl (AUT)
37. Marc Rochat (SUI)
38. Joaquim Salarich (ESP)
39. Tobias Kastlunger (ITA)
40. Sam Maes (BEL)
41. Luca Aerni (SUI)
42. Hans Grahl-Madsen (NOR)
43. Antoine Azzolin (FRA)
44. Joshua Sturm (AUT)
45. Matthias Iten (SUI)
46. Hugo Desgrippes (FRA)
47. Auguste Aulnette (FRA)
48. Simon Rüland (AUT)
49. Jett Seymour (USA)
50. Matej Vidović (CRO)
51. Theodor Brækken (NOR)
52. Fabian Ax Swartz (SWE)
53. Matteo Canins (ITA)
54. Cooper Puckett (USA)
55. Gustav Wissting (SWE)
56. Jesper Pohjolainen (FIN)
57. William Hansson (SWE)
58. Juan Del Campo (ESP)
59. Anton Tremmel (GER)
60. Tommaso Saccardi (ITA)
61. Širo Aihara (JPN)
62. Luca Carrick-Smith (GBR)
63. Erik Read (CAN)
64. Richard Leitgeb (HUN)
65. Tormis Laine (EST)
66. Peder Lunder (NOR)
67. Corrado Barbera (ITA)
68. Sandro Simonet (SUI)
69. Simon Jefimov (RUS)
Poradie disciplíny
1. Atle Lie McGrath (NOR) 372 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 351 b
3. Clément Noël (FRA) 343 b
4. Paco Rassat (FRA) 340 b
5. Timon Haugan (NOR) 330 b
6. Henrik Kristoffersen (NOR) 247 b
7. Eduard Hallberg (FIN) 234 b
8. Loïc Meillard (SUI) 232 b
9. Armand Marchant (BEL) 167 b
10. Steven Amiez (FRA) 154 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1285 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 618 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 578 b
4. Franjo von Allmen (SUI) 524 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 516 b
6. Loïc Meillard (SUI) 503 b
7. Timon Haugan (NOR) 495 b
8. Marco Schwarz (AUT) 472 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 456 b
10. Vincent Kriechmayr (AUT) 441 b
...
142. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Kitzbühel.
Predošlý slalom ovládol Atle Lie McGrath pred Lucasom Pinheirom Braathenom a Henrikom Kristoffersenom. Víťazstvo z minuloročných pretekov tu bude obhajovať Clement Noel.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:30.